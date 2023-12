Restrições a videogames na China impactam ações no mundo todo

Novas medidas da China para limitar gastos com videogames repercutiram sobre ações em várias partes do mundo na última sexta-feira, 22.

A gigante de serviços online Prosus chegou a despencar 20% em Amsterdã, apagando € 15,5 bilhões de seu valor de mercado, depois que as medidas reduziram o valor de sua participação na chinesa Tencent. A sul-africana Naspers, que controla a Prosus, teve um tombo semelhante.

Em Hong Kong, a Tencent — da qual a Prosus detém 25% — fechou em queda de 12%. Em Nova York, o índice Nasdaq Golden Dragon China, de ações chinesas negocidas nos EUA, chegou a cair quase 4%, puxado pela fabricante de videogames NetEase.

A Ubisoft, que conta com a Tencent como segunda maior acionista, afundou até 8,3% em Paris, e a americana Unity Software também caiu.

O órgão regulador de jogos da China publicou nesta sexta-feira uma proposta de regras destinadas a reprimir práticas que incentivam os jogadores a gastar mais dinheiro ou tempo em jogos online.

Para as ações chinesas, o desempenho fraco deste ano passou de mal a pior. O declínio de sexta-feira aprofunda a queda do índice Golden Dragon em 2023 para cerca de 8%, bem aquém do salto de 54% do Nasdaq 100.

“De certa forma, é um final adequado para um ano que decepcionou bastante os otimistas com China”, disse Rajeev De Mello, gestor global macro da GAMA Asset Management. “A diferença de desempenho entre as ações dos EUA e da China é impressionante.”

