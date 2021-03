Tablet? Amazon traz ao país Echo, rádio-relógio do futuro com tela 10"

A Amazon traz ao Brasil a partir de hoje (17) o Echo Show 10, um dispositivo que funciona como se fosse um tablet de mesa, oferecendo acesso a serviços da própria Amazon, como o Prime Video e o Amazon Music, mas também possui um navegador de internet que dá acesso a YouTube, Disney+ e qualquer site da web. O aparelho amplia a já grande família de dispositivos Echo no Brasil, sendo o terceiro e maior com tela a chegar ao mercado até o momento. Sua tela tem 10 polegadas, quase o mesmo tamanho do display do iPad, da Apple.

A experiência de uso do Echo Show 10 é centrada na assistente de voz Alexa, que entende comandos em português brasileiro e possui "skills", algo como aplicativos, que permitem ouvir notícias de veículos de mídia brasileiros ou dão funções de acessibilidade ao dispositivo.

O diferencial do Echo Show 10, além do tamanho da tela, é que ele possui um sensor de movimentos que acompanha o usuário no ambiente. Na configuração inicial, o aparelho faz testes para evitar batidas acidentais que podem prejudicá-lo acidentalmente. Depois disso, o aparelho acompanha o usuário de forma automática. O recurso pode ser desativado pelo usuário, se assim ele desejar.

A câmera do Echo Show 10, usada para videochamadas entre dispositivos Echo, é grande-angular, como na lente de uma câmera de ação GoPro, e tem 13 megapixels. Durante as chamadas, é possível ajustar o zoom da imagem para um melhor enquadramento em cada situação. Para privacidade e segurança dos usuários no dia a dia, ela vem com uma tampa integrada.

O Echo Show 10 chega ao Brasil com preço sugerido de 1.899 reais.

Review

O Show 10 é o maior dos dispositivos com tela lançados pela Amazon no Brasil até hoje. Sua tela de 10 polegadas é sensível ao toque e responde bem o suficiente para digitar login e senha de serviços digitais. Mas não é um dispositivo voltado para o uso com as mãos, mas, sim, com a voz. A Alexa, como em outras versões do Echo, entende e responde bem à maioria dos comandos de voz em português, dados com o uso de lingagem natural, ou seja, não é preciso usar frases específicas para falar com ela.

A tela com resolção HD reforça a vocação do produto para o consumo casual de vídeos. Olhos acostumados com a resolução 4K ou Full HD podem facilmente notar a qualidade limitada de imagem.

O dispositivo possui controles físicos na parte superior, um ponto positivo para que não quiser usar a voz para aumentar ou reduzir o volume - e também é um artifício importante para momentos de uma eventual falha no software, que não foi constatada nos testes.

A qualidade sonora é superior à oferecida por outros dispositivos com tela, o Show 5 e o Show 8, uma vez que o modelo 10 possui uma maior amplitude de reprodução de frequências graves - graças ao posicionamento do seu alto-falante, que é mais parecido com o do Echo Studio, o mais sofisticado sem tela.

Os aplicativos de destaque na interface de vídeos do Echo Sho10 são Prime Veio, Netflix (dois que possuem aplicativos dedicados), YouTube e Microsoft Bing (nada de buscador do Google).

O Show 10 é o dispositivo Echo mais completo do momento no Brasil. Ele reúne um bom alto-falante, uma tela grande e acesso a aplicativos de streaming, além de ter a Alexa para responder a dúvidas, marcar alarmes, fazer compras na Amazon.com ou mesmo controlar dispositivos inteligentes de uma casa conectada, como lâmpadas da Positivo, Philips e da Signify. A pergunta que o consumidor deve se fazer é: ainda preciso de um tablet ou posso me satisfazer com um Echo Show 10? Para a Amazon, a resposta é clara.