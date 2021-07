Startup QuantumScape contrata ex-Tesla para desenvolver baterias

A startup QuantumScape é mais uma das empresas que querem se destacar no desenolvimento de baterias para carros. Baseada na Califórnia, a empresa anunciou recentemente a contratação de uma ex-funcionária da Tesla para tornar seu produto mais escalável, segundo informações do site Business Insider.

Considerada por muito tempo um dos componentes automotivos menos interessantes, a bateria pode agora ser uma das peças mais eletrizantes da indústria automobilística. A fabricação de automóveis basicamente não mudou em 50 anos e é pouco rentável, mas a indústria de baterias está pronta para a inovação.

A engenheira contratada, Celina Mikolaczak, trabalhou na companhia de Elon Musk na época do lançamento do Modelo S, tem passagens pela Uber e também já atuou na Panasonic como vice-presidente em tecnologias para baterias.

"Eu penso nisso como tocar uma sinfonia. Todo mundo tem que contribuir com o que lhe cabe para que, quando o conjunto for formado, tudo funcione corretamente. É algo difícil e muito subestimado. Para suportar o volume de células que um carro necessita, é preciso fabricar milhões delas em um único dia", disse Celina ao portal.

A empresa não é necessariamente uma novata no ramo. Fundada em 2010 e com cerca de 200 funcionários, tem como diferencial fabricar baterias de estado sólido, que podem ter vantagens em relação às de íon-lítio, mais populares no setor. A maior durabilidade e o menor risco de pegar fogo são algumas das principais.

Investidores como Bill Gates e Volkswagen estão entre os que já olham com bons olhos para a empresa há algum tempo. Em 2020, a empresa fez um SPAC com a Kensington Capital Acquisition para se tornar pública ainda no último trimestre do ano e, como resultado, vai receber US$ 1 bilhão em financiamento de fontes como a própria Volkswagen (com quem trabalha desde 2012) e do Qatar Investment Authority.

Traduzir os planos em realidade é um ponto fundamental para a QuantumScape. A empresa foi acusada pela empresa de private equity Scorpion Capital de ter o preço das ações artificialmente inflado e diz que se trata de um "esquema criado por celebridades do Vale do Silício que faria a fraude da Theranos parecer algo amador".

O relatório ainda cita o depoimento de ex-funcionários, que dizem que a empresa não é capaz de entregar comercialmente o que promete. A afirmação contradiz o que o CEO da empresa, Jagdeep Singh, disse recentemente.

Fato é que a QuantumScape está longe de ser a única empresa em busca de melhorias para sair na frente na corrida pelos carros elétricos. A startup israelense StoreDot, por exemplo, já promete recarregar veículos em até cinco minutos. "Você não terá mais medo de ficar parado na estrada sem energia", disse à AFP na sede da empresa que criou em 2012, dedicando suas primeiras baterias a telefones, drones e scooters.