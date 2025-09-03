Tecnologia

Startup finlandesa de computação quântica IQM levanta €275 milhões e atinge “status de unicórnio”

Rodada Série B, liderada pela Ten Eleven Ventures, avalia a empresa em mais de US$ 1 bilhão; setor vive onda de aportes globais

Juha Vartiainen: COO e cofundador da IQM ao lado de um dos protótipos da startup (André Lopes/Exame)

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 16h52.

Última atualização em 3 de setembro de 2025 às 16h55.

A IQM, startup finlandesa especializada em computadores quânticos, captou €275 milhões (US$ 320 milhões) em uma rodada Série B de financiamento, o que elevou sua avaliação para acima de US$ 1 bilhão, segundo a própria companhia. O investimento foi liderado pelo fundo americano Ten Eleven Ventures.

A reportagem de EXAME esteve na sede da companhia em 2024, em Helsinque, onde falou com o COO e cofundador da empresa Juha Vartiainen. O executivo detalhou o ambicioso projeto da startup fundada em 2018, que tem como foco principal construir chips quânticos para a criação de supercondutores e também oferecer o acesso à tecnologia via nuvem.

Com o novo aporte, a startup pretende usar os novos recursos para ampliar operações nos Estados Unidos, escalar infraestrutura de data centers e investir em sua fábrica de chips na Finlândia, além de avançar em pesquisas sobre computação quântica tolerante a falhas — passo crucial para tornar as máquinas mais confiáveis.

Corrida quântica global

Ainda restrita a laboratórios e ambientes de pesquisa, a tecnologia de computação quântica promete resolver problemas complexos impossíveis para computadores tradicionais, ao processar informações em paralelo e avaliar inúmeras possibilidades simultaneamente[/grifar].

Entre os gigantes que disputam liderança nesse campo estão IBM, Microsoft e Google. Em dezembro, a Alphabet revelou que um chip quântico experimental, o Willow, foi capaz de resolver em cinco minutos um problema que nem o supercomputador mais poderoso conseguiria solucionar desde o início do universo.

A movimentação de capital não se restringe ao norte europeu. A britânica Quantinuum levantou ao menos US$ 594 milhões em agosto, segundo documentos enviados à SEC, enquanto a francesa Alice & Bob captou €100 milhões em janeiro.

