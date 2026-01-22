X 'se inspira' no Bluesky e cria recurso para usuários seguirem perfis por temas

A X, rede social de Elon Musk, vai lançar um novo recurso chamado "Starterpacks", inspirado nas listas de usuários sugeridos do Bluesky. A novidade foi anunciada na quarta-feira, 21, por Nikita Bier, chefe de produto da plataforma, e deve ser liberada para todos os usuários nas próximas semanas.

O objetivo é facilitar a descoberta de contas para seguir a partir de interesses específicos. As listas cobrirão categorias como Notícias, Política, Moda, Tecnologia, Negócios e Finanças, Saúde e Bem-estar, Jogos, Ações, Memes, entre outras.

Ao contrário do que acontece no Bluesky, onde qualquer usuário pode criar e compartilhar seus próprios pacotes, os Starterpacks da X serão produzidos internamente pela empresa.

Bier explicou que a equipe passou últimos meses "vasculhando o mundo" para identificar os principais perfis de cada nicho e país, com base em dados internos do próprio X, e não em pesquisas individuais da comunidade.

A iniciativa retoma uma estratégia antiga da plataforma, quando ainda se chamava Twitter. Desde seus primeiros anos, o serviço apresentava uma lista de usuários para ajudar novatos a se conectar a pessoas com interesses semelhantes, e não apenas a amigos próximos, como era comum em redes como o Facebook.

Esse modelo, no entanto, sempre foi alvo de controvérsia. Quando um perfil era incluído na lista de sugeridos, seu número de seguidores aumentava muito, e por isso muitos achavam o sistema injusto. Em resposta, o Twitter reformulou o sistema em 2010, e passou a fazer as recomendações via algoritmo.

Tendência

A adoção dos Starterpacks pela X ocorre em um momento em que outras redes sociais do mesmo estilo passaram a replicar a ideia do Bluesky. O Threads, da Meta, começou a testar sua própria versão do recurso em dezembro de 2024, com listas criadas por usuários individuais.

Já a Mastodon também tem criado pacotes semelhantes para facilitar a integração de novos usuários e ajudar na descoberta de contas relevantes.