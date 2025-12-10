Empresa de Elon Musk faz nova transferência de bitcoin e preocupa mercado

A SpaceX, uma das empresas do bilionário Elon Musk, realizou nesta quarta-feira, 10, uma nova movimentação milionária de unidades de bitcoin. Informações reunidas por plataformas de monitoramento de redes blockchain indicam que a companhia movimentou US$ 94,5 milhões (R$ 518 milhões, na cotação atual) em unidades da criptomoeda.

De acordo com a empresa Arkham Intel, a SpaceX transferiu cerca de 1.021 unidades da criptomoeda. A movimentação foi a quarta em menos de dois meses, após transferências realizadas entre o final de outubro e o início de dezembro. Além disso, foi a nona de 2025. Ao todo, a companhia soma 8.910 unidades de bitcoin, avaliadas em US$ 924 milhões.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

Movimentações como a da SpaceX costumam preocupar investidores, que temem possíveis vendas dos ativos e o impacto que a decisão teria no preço do bitcoin. Entretanto, os dados disponíveis até o momento e o histórico das transferências indicam que esse não foi o caso.

A investigação da Arkham Intel concluiu que as transferências ocorreram por meio da plataforma de custódia institucional da corretora Coinbase. Ou seja, o mais provável é que os ativos foram apenas concentrados em uma nova carteira digital para a custódia.

SpaceX e o bitcoin

Ao mesmo tempo, a SpaceX não admitiu publicamente nenhuma das transferências e não explicou quais são os seus possíveis planos em torno do bitcoin. Possíveis vendas da criptomoeda seriam divulgadas nos balanços patrimoniais divulgados trimestralmente pela empresa.

A Arkham Intel aponta que as movimentações envolveram a retirada de unidades da criptomoeda que estavam paradas há anos em endereços de carteira digital mais antigos e com algoritmos de segurança mais velhos. Os ativos foram enviados para carteiras mais modernas.

A SpaceX comprou unidades de bitcoin em julho de 2021, junto com a Tesla. O investimento foi anunciado à época pelo dono das duas empresas, o bilionário Elon Musk. Meses depois, já em 2022, as duas companhias acabariam vendendo boa parte das unidades.

No caso da SpaceX, foram vendidas cerca de 70% de todas as criptomoedas adquiridas. Porém, desde então, a empresa não realizou nenhuma nova venda do ativo. Por causa desse histórico, movimentações pela SpaceX e pela Tesla acabam gerando apreensão entre investidores.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok