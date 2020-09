Sony realiza evento do PlayStation 5 nesta quarta-feira

Acontece, nesta quarta-feira, mais um evento da Sony sobre o PlayStation 5, seu videogame da próxima geração. A apresentação está programada para começar às 17h, no horário de Brasília, com cerca de 40 minutos de duração. Ela será transmitida por meio dos canais da Twitch e do YouTube da empresa.

Segundo a Sony, a apresentação mostrará atualizações dos jogos que chegarão para o novo aparelho, títulos novos e mais. A empresa não especificou quais serão os games exibidos.

Ainda que não existam informações sobre o anúncio dos preços, é provável que a empresa divulgue o valor do novo videogame. Na última semana, a Microsoft se adiantou e revelou o preço dos seus dois novos dispositivos, o Xbox Series X e o Xbox Series S.

PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 1pm Pacific Time: https://t.co/W4gkVp7pdv pic.twitter.com/Nn33RT0yki — PlayStation (@PlayStation) September 12, 2020

No primeiro grande evento do PS5, a Sony revelou imagens dos jogos “Spider-Man: Miles Morales”, “Horizon Forbidden West”, “Resident Evil Village”, “Gran Turismo 7” e mais.

No evento de hoje, além de possíveis novas imagens dos jogos citados acima, a Sony deve anunciar os preços oficiais do PlayStation 5 – com leitor de discos – e do PlayStation 5 Digital Edition – sem leitor de discos.

Com o anúncio dos preços, a Sony entrará definitivamente na competição contra a Microsoft na nova geração dos videogames. Os novos aparelhos de ambas as empresas estão previstos para serem lançados em novembro, mas a Microsoft também já adiantou que os novos Xbox chegarão para as lojas no dia 10 de novembro deste ano.