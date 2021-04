Sony muda de planos e mantém jogos de PS3 e Vita na PS Store

A Sony mudou de ideia e não vai mais por fim à venda de jogos para os modelos PS3 e PS Vita, via PlayStation Store. O anúncio, feito no PlayStation Blog, informa que, no caso do PSP, a biblioteca virtual chega ao fim em julho.

Quando anunciou a decisão, no final de março, a Sony recebeu muitas críticas de fãs, que consideram a medida um ataque à preservação da história de jogos digitais, que é um problema real e que atinge plataformas modernas onde a mídia física se torna obsoleta. “Após uma reflexão, ficou claro que tomamos uma decisão errada. Por isso quero dizer que manteremos a PlayStation Store operando normalmente para dispositivos PS3 e PS Vita”, escreveu Jim Ryan, presidente da PlayStation e CEO da Sony Interactive Entertainment, no post do blog.

Os jogadores que ainda possuem estes dois aparelhos poderão acessar normalmente suas lojas online e comprar games e DLCs que ainda estão disponíveis. Vários títulos, inclusive, foram lançados apenas neste formato, sem versões em mídia física.

Destaca-se, no entanto, que é natural que a Sony force nos modelos mais antigos que a base de usuários migre para aparelhos mais modernos, com o tempo. Porém, aparelhos muito populares tendem a ter jogadores ativos em grandes números, e a Sony decidiu atender este tipo de fã, após as reclamações ouvidas.