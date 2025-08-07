Sony eleva receita a US$ 17,79 bi com força dos jogos e impacto menor das tarifas dos EUA

A Sony divulgou um aumento no lucro líquido trimestral, impulsionado por resultados mais fortes em sua divisão de jogos. Com isso, a empresa revisou suas previsões anuais para refletir um impacto menor das tarifas dos EUA do que o inicialmente esperado.

Agora, a empresa japonesa prevê que as tarifas dos EUA reduzirão o lucro operacional em 70 bilhões de ienes (cerca de US$ 475 milhões) no atual ano fiscal – um impacto menor do que a estimativa anterior de ¥100 bilhões (aproximadamente US$ 678 milhões).

No primeiro trimestre, a Sony reportou lucro líquido de US$ 1,76 bilhão, um aumento de 23% em relação ao ano anterior, com uma receita 2,2% superior, chegando a US$ 17,79 bilhões. A nova previsão é de que o lucro líquido anual seja de US$ 6,58 bilhões – uma queda de pouco mais de 9%, mas uma melhoria em relação à previsão anterior de US$ 6,31 bilhões.

No entanto, o CFO da Sony, Lin Tao, afirmou que a empresa espera que a incerteza econômica aumente devido às tarifas. “Os resultados do primeiro trimestre foram muito bons, mas estamos olhando para o segundo trimestre e além de forma cautelosa e conservadora”, disse Tao. As tarifas afetam as divisões de jogos, eletrônicos e sensores de imagem da empresa.

Nesta quarta-feira, 6, por exemplo, a Apple anunciou que começará a encomendar sensores de imagem da Samsung, possivelmente para o iPhone 18. Ao contrário dos da Sony, fabricados pela TSMC no Japão, os da sul-coreana serão produzidos no Texas, evitando, assim, os impactos das tarifas de Donald Trump.

Divisão de jogos

A Sony aumentou sua previsão de lucro operacional para a divisão de jogos, depois que a unidade mais do que dobrou seus lucros no trimestre encerrado em junho – cerca de US$ 1 bilhão, contra US$ 480,7 milhões no ano passado.

Como principal impulsionador desse crescimento, estão as vendas do PlayStation 5, que totalizaram 2,5 milhões de unidades no trimestre. Isso representou um aumento de cerca de 100 mil unidades em comparação com o ano anterior, refletindo a contínua demanda por seu console.

Com isso, a Sony revisou para cima sua previsão de lucro operacional para a divisão de jogos, agora estimando US$ 3,6 bilhões para o ano fiscal, um aumento em relação à previsão anterior de US$ 3,4 bilhões.

O desempenho da Sony nesse setor se beneficia tanto de vendas sólidas de hardware quanto da crescente receita proveniente de seus serviços de rede e de títulos de software de terceiros, consolidando ainda mais sua posição no mercado global de jogos. O lucro operacional da divisão de música e filmes também cresceu no primeiro trimestre.

Nos últimos anos, a empresa tem investido bilhões de dólares em aquisições para fortalecer seu conteúdo de entretenimento. Em 2022, ela comprou a desenvolvedora de videogames americana Bungie e, em 2021, o serviço de streaming Crunchyroll, focado em animes.

Em julho, a Sony também anunciou planos para adquirir uma participação de cerca de US$ 460 milhões na Bandai Namco Holdings, conhecida por jogos como Pac-Man e Tekken.

Além disso, a Sony adquiriu uma participação adicional na editora japonesa Kadokawa por mais de US$ 300 milhões e planeja explorar iniciativas como a produção de filmes e séries de ação ao vivo baseadas nas propriedades intelectuais da editora.