Receita da Sony cai 24% no trimestre, mas lucro surpreende mercado

A Sony reportou uma queda de 24% na receita do quarto trimestre fiscal, encerrado em março, ficando abaixo das projeções de mercado. Apesar do recuo, a empresa superou as expectativas de lucro, com ganhos por ação de US$ 0,22 — acima dos US$ 0,17 estimados por analistas.

As ações da companhia subiram 5% no pré-mercado após o anúncio, impulsionadas também por um plano de recompra de ações de até US$ 1,71 bilhão, equivalente a 250 bilhões de ienes. A medida visa fortalecer o valor ao acionista em meio a um cenário de pressão sobre margens.

No entanto, a empresa alertou para riscos no novo ano fiscal, iniciado em abril. A expectativa é de que tarifas impostas a produtos da companhia possam reduzir o lucro operacional em até US$ 684 milhões (100 bilhões de ienes) ao longo de 2025.

A divisão de games, que inclui o PlayStation, teve queda de 4% nas vendas e retração de 12,5% no lucro operacional no trimestre. Ainda assim, no acumulado do ano fiscal, o segmento cresceu 10% em receita e 43% em lucro operacional.

Pressão no PlayStation leva a aumento de preços

Recentemente, a Sony elevou os preços do PlayStation 5 em mercados da Europa e outras regiões, citando um “ambiente econômico desafiador”, com inflação elevada e variações cambiais — fatores que, segundo analistas, já antecipavam os impactos tarifários previstos para 2025.

A empresa segue monitorando os efeitos dessas medidas nas vendas globais de consoles e jogos. A expectativa é de que novos títulos e a renovação do portfólio de entretenimento digital compensem parcialmente os custos crescentes no curto prazo.