Leilão da Receita Federal tem Playstation 5 por R$ 800 e outros itens de luxo; veja como participar

A Receita Federal realizará em 29 de abril um novo leilão eletrônico de mercadorias que foram apreendidas ou abandonadas no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Ao todo, serão disponibilizados 400 lotes com itens variados.

Entre os produtos ofertados estão eletrônicos como fones de ouvido, notebooks, smartphones, tablets, smartwatches e processadores de som. Também há instrumentos musicais, câmeras fotográficas, microscópios, telescópios, caixas de som, robôs aspiradores, acessórios para celular, pedras preciosas, artigos esportivos, veículos e muito mais.

O leilão é aberto tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, e os interessados devem apresentar suas propostas entre 8h do dia 24 de abril e 21h do dia 28, exclusivamente pela internet. A abertura oficial da sessão de lances está marcada para as 10h do dia 29 de abril (horário de Brasília).

Os lotes são vendidos em conjunto, ou seja, não é possível adquirir produtos de forma individualizada. Há opções com preços bastante acessíveis, como um lote inicial de R$ 50 contendo materiais diversos como revistas, adesivos, embalagens e até uma boneca de pano. Já para os entusiastas de tecnologia, um dos lotes traz dois consoles PlayStation 5 com lance inicial de R$ 800.

O mais valioso entre os lotes tem lance mínimo de R$ 428 mil e inclui uma grande variedade de componentes eletrônicos, com destaque para displays de diferentes modelos de celular.

Confira os destaques do leilão:

Lote 4: pedras preciosas e semipreciosas com preços a partir de R$ 3 mil;

pedras preciosas e semipreciosas com preços a partir de R$ 3 mil; Lote 7: um álbum Fifa da Copa da Rússia de 2018 com uma caixa com 100 envelopes de figurinhas com preços a partir de R$ 400;

um álbum com uma caixa com 100 envelopes de figurinhas com preços a partir de R$ 400; Lote 12: unidades de smartwatches da Apple e de outras marcas com preços a partir de R$ 129,4 mil;

unidades de smartwatches da Apple e de outras marcas com preços a partir de R$ 129,4 mil; Lote 25: várias bolsas de diferentes marcas, incluindo da Prada, com preços a partir de R$ 900;

várias bolsas de diferentes marcas, incluindo da Prada, com preços a partir de R$ 900; Lote 26: um óculos de realidade virtual e um monóculo de visão noturna digital com preços a partir de R$ 400;

um óculos de realidade virtual e um monóculo de visão noturna digital com preços a partir de R$ 400; Lote 49: moedas e notas para colecionadores por preços a partir de R$ 1 mil;

moedas e notas para colecionadores por preços a partir de R$ 1 mil; Lote 73: dois PlayStations 5 com preços a partir de R$ 800;

dois com preços a partir de R$ 800; Lote 81: um microscópio com acessórios com preços a partir de R$ 250;

um microscópio com acessórios com preços a partir de R$ 250; Lote 96: dois Macbooks e um notebook Lenovo com preços a partir de R$ 2 mil;

dois Macbooks e um notebook Lenovo com preços a partir de R$ 2 mil; Lote 98: dois notebooks com preços a partir de R$ 500;

dois notebooks com preços a partir de R$ 500; Lote 100: é possível adquirir várias câmeras digitais e lentes de máquinas fotográficas com preços a partir de R$ 1 mil;

é possível adquirir várias câmeras digitais e lentes de máquinas fotográficas com preços a partir de R$ 1 mil; Lotes 114 ao 200: há uma variedade de diferentes celulares com preços a partir de R$ 1,9 mil;

há uma variedade de diferentes celulares com preços a partir de R$ 1,9 mil; Lote 220: pedras preciosas com preços a partir de R$ 16 mil;

pedras preciosas com preços a partir de R$ 16 mil; Lotes 280 ao 297: veículos com preços a partir de R$ 900.

Como visitar os lotes?

Segundo informações da Receita Federal, os lotes do leilão poderão ser visitados entre os dias 14 e 25 de abril em dez cidades paulistas: Araraquara, Barueri, Bauru, Campinas, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo, Santos, São Paulo e Suzano.

Em alguns casos, a inspeção dos itens será feita de forma virtual, por meio de videochamadas. Os locais, horários disponíveis e contatos para agendamento estão especificados no edital oficial do leilão.

A Receita também reforça que os bens adquiridos por pessoas físicas não poderão ser revendidos. Há ainda restrições de revenda para determinados lotes comprados por empresas.

Após o arremate, os vencedores terão um prazo de 30 dias para retirar os produtos. O pagamento deve ser realizado exclusivamente via Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais).

Quem pode participar do leilão da Receita Federal?

Para pessoas físicas, os critérios são:

ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada;

estar inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF);

ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Para pessoas jurídicas, as regras são: