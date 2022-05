Snap Pixy: o drone compacto para selfies do Snapchat

A Snap, empresa dona da rede social Snapchat, anunciou na semana passada, uma câmera voadora chamada Pixy. O acessório pode voar alguns metros para tirar fotos e vídeos antes de pousar na mão dos usuários.

Com aparência de brinquedo, o drone amarelo quer tornar mais fácil a produção de conteúdo paraa a internet. As especificações técnicas do Pixy incluem um sensor de 12 MP (4.000 x 3.000 pixels), em que é possível gravar vídeos a até 2,7 K e 30 quadros por segundo.

O drone oferece armazenamento interno de 16 GB, capaz de guardar cerca de 100 vídeos ou 1.000 fotos, de acordo com as informações divulgadas pela Snap.

VEJA TAMBÉM:

Mastodon: rede social alternativa ao Twitter ganhou 80 mil usuários

Alexa no computador: Amazon lança versão da assistente para Windows

O produto ainda funciona com uma bateria recarregável, capaz de entregar autonomia para 5 a 8 voos, de acordo com os modos selecionados. O tanque pode ser recarregado completamente em 40 minutos, em que 80% da carga é enchida em 20 minutos, segundo a marca.

No mais, as opções de conectividade sem fio incluem Bluetooth de Baixa Energia (BLE, na sigla em inglês), e Wi-Fi de 5 GHz. O drone funciona em qualquer aparelho com versões iguais ou mais recentes do que o iOS 14 ou Android 8.0.

Snap ataca em hardware

Muito antes do Facebook avançar sobre o metaverso, a Snap já apostava em hardware para criar realidades mistas com filtros na qual foi pioneira.

Sendo assim, em 2016, a marca apresentou a primeira geração dos óculos Spetacles com câmera embutida e compartilhamento rápido para a Internet.

Preço e disponibilidade

O Pixy já está disponível para compra nos Estados Unidos e França, por meio do site oficial da marca. O drone tem um preço sugerido de 230 dólares — ou cerca de R$ 1.137 em conversão direta.