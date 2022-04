Mastodon: rede social alternativa ao Twitter ganhou 80 mil usuários

Ninguém sabe exatamente o que esperar do Twitter de Elon Musk. O bilionário, dono da SpaceX e da Tesla, falou em comunicado à imprensa que planeja lutar contra os bots, verificar todas as contas e tentar trabalhar com código aberto.

As promessas de Musk podem demorar anos para (ou até nunca) acontecer, e alguns usuários foram atrás de uma rede social descentralizada já existente. A plataforma Mastodon é como uma mistura entre o Twitter e os blogs do Tumblr, criada por uma organização alemã sem fins lucrativos, e tem cerca de 2 milhões de usuários.

A rede social ganhou mais de 30.000 novas contas horas depois da aquisição do Twitter ser anunciada, e outros 10.000 voltaram a ser ativas. Cerca de um dia depois, foi anunciado via Twitter que outros 43.000 usuários entraram na plataforma, sem especificar quantos seriam contas novas.

Another 43,292 users have arrived on various #Mastodon servers since that tweet! — Mastodon (@joinmastodon) April 27, 2022

VEJA TAMBÉM:

O mistério de US$ 21 bilhões de Musk: onde está o dinheiro?

O que o fundador do Twitter achou da venda da empresa para Elon Musk

O que é Mastodon?

O software do Mastodon é de código aberto, como quer Musk com o Twitter.

Ser uma plataforma executada em código aberto significa que usuários podem criar e manter as próprias comunidades (abertas ou privadas) dentro do Mastodon.

O que isso significa é que a rede social acaba sendo um conglomerado de servidores e os usuários são livres para migrar entre eles, estabelecendo novas conexões independente da sua "turma".

“Curiosamente, uma das razões pelas quais comecei a olhar para as redes sociais descentralizadas em 2016, o que me levou a criar o Mastodon, foram os rumores de que o Twitter (...) poderia ser vendido para outro bilionário controverso”, escreveu o fundador, Eugen Rochko, em publicação.

“E agora, pelas mesmas razões, muitas pessoas estão vindo para o Mastodon”, concluiu. Rochko ainda disse que os servidores públicos mantidos pela plataforma estão sobrecarregados com a nova leva de usuários.

O mastodon.social e o mastodon.online acabam sendo as comunidades principais do Mastodon, como uma porta de entrada aos novos usuários que ainda não sabem quais dos outros 2.400 servidores eles vão ingressar.

"Pedimos desculpas pelo inconveniente e continuamos trabalhando para resolver esses problemas", disse Rochko.

VEJA TAMBÉM:

Musk compra Twitter: veja os próximos passos para a conclusão do negócio

Quem é a mãe de Elon Musk? Conheça Maye Musk, que faz sucesso no TikTok

Como é o feed do Mastodon?

A interface do Mastodon é semelhante ao do Twitter, com a diferença que a rede social descentralizada tem um limite de 500 caracteres.

No Mastodon, o feed é cronológico, sem anúncios e sem qualquer influência dos algoritmos. Nele, você pode ver os "toots", nome dado as postagens dos usuários, que têm limite de 500 caracteres.

"Para mim, é como se o Facebook ou o Twitter tivessem uma versão amigável, onde posso discutir coisas com pessoas ao redor do mundo sobre tudo que elas amam", disse um usuário na página inicial do site.

Em postagem, o fundador do Mastodon disse que mensagens criptografadas de ponta a ponta estão em andamento, bem como “uma funcionalidade de grupos empolgante”.

VEJA TAMBÉM:

O Twitter poderá se tornar mais rentável com Elon Musk?

Tesla perde US$ 126 bi em valor de mercado após Musk comprar Twitter