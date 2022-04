Alexa no computador: Amazon lança versão da assistente para Windows

Agora é possível chamar pela Alexa em qualquer computador com Windows 10 ou 11. Com as mesmíssimas funções da versão de smartphone, os usuário podem pedir para ouvir músicas, consultar a previsão do tempo ou acionar timers.

Com a nova assistente dos PCs também é possível checar o calendário, criar lembretes ou ficar por dentro de notícias, tudo por meio de comandos de voz.

O aplicativo da Alexa para o Windows também conta com o “Modo Show”, que amplia a experiência interativa, fazendo a tela do PC mostrar dicas –por meio de mensagens e imagens – da mesma maneira como acontece em dispositivos Echo Show. O recurso pode ser ativado por voz ou no botão “Modo Show” do app.

Assim como em outros dispositivos da Amazon, o aplicativo também permite controlar equipamentos de casa inteligente. Por exemplo, é possível pedir ao PC para apagar ou acender as luzes ou acionar dispositivos que contam com tomadas inteligentes.

Sobre a privacidade, a Amazon ressalta que o aplicativo utiliza múltiplas camadas de proteção, incluindo a possibilidade de desativar o modo “mãos livres” –desabilitando a ativação por voz–, além de visualizar, ouvir e excluir gravações de voz.

Como usar a Alexa no PC com Windows

Siga as instruções abaixo para saber como usar a Alexa no PC: