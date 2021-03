Slack recomenda troca de senha para usuários de celulares Android

O aplicativo de comunicação Slack está avisando alguns usuários sobre a necessidade de trocar a senha de acesso. Um problema que afetou o aplicativo para celulares com sistema operacional Android por um mês, de 21 de dezembro a 21 de janeiro, pode ter viabilizado o acesso de informações do Slack por outros aplicativos instalados no aparelho.

O Slack informou ao site Android Police que não há um registro de que as senhas tenham sido vazadas. No entanto, elas ficaram armazenadas em texto, o que é uma vunerabilidade de segurança digital -- senhas costumam ser criptogradas.

A empresa informou que as senhas estavam seguras, exceto para usuários que fizeram um procedimento conhecido como acesso root, que pode desativar proteções do sistema operacional e ocasionar problemas de segurança digital.

Para trocar sua senha no Slack, em um PC ou notebook, clique no menu superior lateral direito, depois em "ver perfil". Em seguida, clique em "mais" e em "configurações da conta".