Shopee lança assistência pet por R$ 15,90 e entra em serviços recorrentes

A Shopee passou a oferecer um serviço de assistência pet dentro de sua plataforma, em parceria com a 123Seguro e a Meu Pet Club. O serviço chega com planos a partir de R$ 15,90 por mês e pode ser contratado diretamente no ambiente digital do e-commerce, sem sair da jornada de compra.

A movimentação ocorre em um mercado em expansão. Segundo o Instituto Pet Brasil, o país soma mais de 149 milhões de animais de estimação. Já o setor pet movimentou R$ 75,4 bilhões no último ano, de acordo com a Abinpet, impulsionado pelo aumento da longevidade dos animais e pela mudança no perfil das famílias.

Na prática, o serviço funciona como uma assinatura mensal que dá acesso a atendimentos e assistências veterinárias. A proposta é diluir custos que, fora desse modelo, costumam ser imprevisíveis, especialmente em situações emergenciais.

Os planos são divididos em três níveis — essencial, básico e completo — e incluem desde orientações até cobertura para atendimentos. Consultas emergenciais podem variar entre R$ 300 e R$ 600, enquanto exames simples podem ultrapassar R$ 1.000, o que ajuda a explicar o apelo de soluções recorrentes nesse segmento.

Para a Shopee, a iniciativa reforça a ampliação do portfólio de produtos conectados ao cotidiano dos consumidores.

“O segmento pet já faz parte da rotina de consumo na plataforma. Integrar um serviço de assistência pet significa oferecer uma solução complementar, alinhada ao que o consumidor busca, com conveniência e acesso em um ambiente que ele já conhece”, destaca Felipe Piringer, CMO da Shopee.

A 123Seguro, insurtech, empresa de tecnologia aplicada a seguros, responsável pela estrutura do produto, vem ampliando sua atuação em canais digitais. A companhia afirma ter crescido mais de 100% em prêmios em 2025, com avanço puxado por integrações com plataformas de grande escala.

Serviços recorrentes ganham espaço no varejo digital

A parceria também reflete uma mudança mais ampla no e-commerce, que passa a incorporar serviços financeiros e assistenciais à experiência de compra. Nesse modelo, produtos deixam de ser apenas transacionais e passam a gerar receita recorrente.

No caso da assistência pet, o apelo combina vínculo emocional e pressão de custos. O aumento das despesas veterinárias tem levado parte dos consumidores a buscar alternativas mais previsíveis, ainda que com cobertura limitada em relação a seguros tradicionais.

A Meu Pet Club, responsável pelo desenho do serviço, atua na adaptação da oferta ao perfil do consumidor brasileiro. A empresa aposta em planos modulares e de fácil contratação para ampliar o acesso, especialmente em canais digitais de grande alcance.

O movimento sinaliza uma disputa crescente por espaço dentro dos chamados serviços embarcados, quando a oferta é integrada à jornada principal do usuário. Nesse cenário, a vantagem competitiva tende a depender menos do produto isolado e mais da capacidade de distribuição e contexto de oferta.