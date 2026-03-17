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Serviço doméstico chinês passa a contar com robô de limpeza em parceria com humanos

Equipes são formadas por uma profissional de limpeza e um robô

Roomba, o faxineiro (Divulgação)

Roomba, o faxineiro (Divulgação)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 17 de março de 2026 às 17h47.

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Um robô desenvolvido pela empresa chinesa X Square Robot começou a prestar serviços domésticos em Shenzhen, na China, em 17 de março. O equipamento atua em conjunto com profissionais de limpeza da plataforma 58 Daojia. A iniciativa resulta de uma parceria estratégica entre a X Square Robot e o Grupo 58 e busca testar o modelo de cooperação entre humanos e robôs no setor de serviços domésticos.

Inicialmente, o serviço inteligente de limpeza funciona apenas em Shenzhen. Por meio da plataforma 58 Daojia, as equipes são formadas por uma profissional de limpeza e um robô, que executam tarefas de limpeza residencial de forma conjunta. O modelo permite dividir funções entre trabalho humano e automação no atendimento às residências.

Segundo um representante da empresa, o serviço deve chegar a outras cidades nos próximos meses. Além da limpeza doméstica, as empresas estudam ampliar o uso de robôs para outras atividades do cotidiano.

De acordo com a 58 Daojia, a parceria integra sua estratégia de transformação empresarial. A empresa pretende migrar do papel de intermediadora de mão de obra para um modelo de fornecimento de soluções de serviços domésticos baseadas em tecnologia.

A plataforma também fornecerá dados de uso e avaliações dos clientes. Essas informações devem orientar o desenvolvimento dos robôs e ampliar suas capacidades. Com isso, as empresas pretendem aplicar em escala o modelo de cooperação entre humanos e máquinas no setor.

Na fase inicial, os robôs executam tarefas simples de limpeza. Com o aumento da base de dados e o aprimoramento dos sistemas, as empresas planejam ampliar as funções dos equipamentos.

Em nota, a X Square Robot afirmou: “A parceria com a 58 Daojia permite acessar dados reais e feedback dos usuários, o que deve acelerar o aprimoramento das capacidades dos robôs. O objetivo é desenvolver robôs que atuem como assistentes domésticos inteligentes e confiáveis”.

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