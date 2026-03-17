Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Iniciativa para exportar à China abre novos canais comerciais e prevê 30 bilhões de yuans

Feira ocupa 20 mil metros quadrados e conta com duas áreas principais de exposição, que apresentam produtos importados de vários países

Porto de Qingdao, na província de Shandong, na China: exportações permanecem fortes mesmo com tarifas de Trump em vigor (Costfoto/NurPhoto/Getty Images)

Porto de Qingdao, na província de Shandong, na China: exportações permanecem fortes mesmo com tarifas de Trump em vigor (Costfoto/NurPhoto/Getty Images)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 17 de março de 2026 às 17h50.

Tudo sobreChina
Saiba mais

A iniciativa “Um Grande Mercado para Todos: Exportar para a China” abriu novos canais para que empresas estrangeiras vendam produtos e serviços ao mercado chinês e projeta 30 bilhões de yuans (US$4,35 bilhões) em negócios de importação. A estimativa foi apresentada durante a campanha “Compre Globalmente em Zhejiang, Impulsione o Consumo com Hangzhou”, realizada entre domingo e terça-feira em Hangzhou, na província de Zhejiang.

O evento reúne fornecedores internacionais e compradores chineses e busca ampliar as importações, conectar empresas e fortalecer a cooperação comercial.

A iniciativa foi lançada em novembro com o objetivo de ampliar os canais de importação da China e aumentar a presença de produtos e serviços estrangeiros no mercado interno.

A feira ocupa 20 mil metros quadrados e conta com duas áreas principais de exposição, que apresentam produtos importados de vários países. Segundo o governo municipal de Hangzhou, um dos organizadores da campanha, o volume de negócios previsto pode alcançar 30 bilhões de yuans.

De acordo com Xiao Lu, vice-diretora-geral do departamento de comércio exterior do Ministério do Comércio da China, a iniciativa reflete a política de ampliação das importações e da cooperação comercial. “Por meio de medidas concretas, a China busca ampliar as oportunidades de comércio global e responder às expectativas de seus parceiros”, afirmou Xiao.

A província de Zhejiang ocupa posição relevante no comércio exterior chinês e também figura entre os principais polos de importação do país. A região desenvolveu modalidades comerciais como comércio eletrônico transfronteiriço e comércio digital, que integram operações online e offline.

Dados da alfândega de Hangzhou mostram que o volume total de importações e exportações de Zhejiang alcançou 989,01 bilhões de yuans nos dois primeiros meses de 2026. O resultado representa alta de 17,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No mesmo intervalo, as importações de produtos mecânicos e elétricos somaram 34,79 bilhões de yuans, crescimento de 16,1% na comparação anual. Já as importações de bens de consumo atingiram 24,46 bilhões de yuans, avanço de 13%.

Segundo Chen Zhicheng, vice-diretor-geral do Departamento de Comércio da província de Zhejiang, o governo organizará mais de 20 eventos relacionados à importação em todas as cidades de nível de prefeitura da província. As atividades abordarão produtos a granel, tecnologia industrial e bens de consumo.

Já Wang Yongfang, chefe do Departamento Municipal de Comércio de Hangzhou, afirmou que o governo pretende ampliar os efeitos do evento em quatro áreas: comércio eletrônico transfronteiriço, comércio em grande escala, cooperação entre países do BRICS e economia de feiras e exposições. “O objetivo é transformar a influência de uma única feira em um ecossistema comercial de longo prazo”, disse Wang.

As diretrizes do 15º Plano Quinquenal (2026–2030) indicam que a China pretende fortalecer a coordenação entre importações e exportações. O plano também prevê equilíbrio entre o comércio de bens e serviços e maior integração entre atração de investimento estrangeiro e investimento no exterior.

Para Henry Tan, vice-presidente e CEO do Luen Thai Group, o ambiente institucional do país oferece previsibilidade para empresas internacionais.

Segundo ele, a estrutura legal e os planos de desenvolvimento da China permitem que multinacionais planejem investimentos de longo prazo, mesmo em um cenário de desaceleração da demanda global.

Acompanhe tudo sobre:ChinaExportações

Mais de Mundo

No 18º dia da guerra, EUA envia navio de assalto anfíbio com fuzileiros de elite ao Oriente Médio

Trump pode atacar Cuba antes do fim da guerra no Irã?

Guerra no Irã: França não participará de operação para abrir Estreito de Ormuz, diz Macron

'Vaticano' islâmico: Albânia debate criar novo mini-país na Europa

Mais na Exame

Negócios

Por que a dona da Yoki vendeu sua operação no Brasil por R$ 800 milhões ao Grupo 3corações

Tecnologia

Serviço doméstico chinês passa a contar com robô de limpeza em parceria com humanos

Mercado Imobiliário

Busca por 'nova Faria Lima' deixa São Paulo ainda mais corporativa

Carreira

RH como rede de apoio: a estratégia da Danone para apoiar funcionários com doenças crônicas