Senior faz 4a aquisição e quer consolidar mercado de software de logística

O crescimento do comércio eletrônico no Brasil tem movimentando os negócios das empresas de tecnologia que fornecem soluções para as varejistas do setor. Nesta segunda-feira (19), a empresa de software de gestão Senior Sistemas anuncia a aquisição da GKO. A empresa, fundada em São Paulo em 1987, é especializada no ramo de softwares que fazem os cálculos de frete com as transportadoras e permitem acompanhar as entregas. No jargão do mercado, o segmento é conhecido como Transportation Management System (TMS) embarcador. O valor da aquisição não foi divulgado.

O negócio faz parte da estratégia da Senior Sistemas de consolidar o mercado de softwares de gestão de logística e armazenagem, dois segmentos que tendem a crescer junto com a maior demanda por entregas de produtos comprados pela internet. Segundo a Senior, atualmente cerca de 40% das operações do e-commerce no Brasil já passam pelas suas soluções.

A GKO é a a quarta aquisição da Senior no setor de logística e a terceira empresa adquirida em 2021, depois da colombiana Novasoft, especializada em gestão de pessoas, e da brasileira Alcis, que atua no segmento de logística.

“A GKO está em algumas das maiores empresas consumidoras de serviços de frete e transporte do Brasil e presente em diversos segmentos”, diz Carlênio Castelo Branco, presidente executivo da Senior Sistemas, em comunicado da empresa. “Essa união reforça nossa atuação em praticamente todos os campos da cadeia logística, com possibilidade de cross-selling em várias direções. Além disso, colaboramos de forma significativa com as operações da indústria, onde temos clientes de alta relevância no mercado.”

De acordo com a Senior, atualmente os sistemas da GKO são usados para fazer a gestão de 15 milhões de notas fiscais e 3 milhões de envios de produtos por ano. A empresa diz que essa demanda é equivalente a 6 bilhões de reais em vendas movimentadas pelos clientes.

Em 2020, a Senior teve faturamento de 464,7 milhões de reais e registrou um crescimento de 8%, puxado pela maior demanda de digitalização durante a pandemia. O maior segmento é o de soluções de recursos humanos (com faturamento de 182,2 milhões de reais), seguido pela unidade ERP (161,4 milhões de reais), computação em nuvem (69,6 milhões de reais) e soluções de logística TMS e WMS (41,8 milhões de reais). A expectativa para 2021 é ultrapassar um faturamento de 500 milhões de reais.