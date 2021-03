Senior faz 2ª aquisição do ano e quer dobrar faturamento para R$ 1 bilhão

A empresa de tecnologia Senior Sistemas, uma das maiores fabricantes de softwares de gestão no país, anuncia nesta terça-feira (9) a aquisição da Alcis, de São Paulo, num movimento para expandir a atuação no mercado de software para a gestão de logística.

Fundada em 1999 por Luiz Antônio Rêgo, a Alcis se especializou em desenvolver soluções tecnológicas para fazer a gestão do transporte de cargas e do armazenamento de produtos em centros de distribuição.

No jargão do mercado, os produtos dessas linhas são conhecidos pelas siglas TMS (Transportation Management System) e WMS (Warehouse Management System).

Atualmente, Alcis atende 110 clientes no país e tem grande participação em empresas que fazem o armazenamento de produtos frios e também no mercado de armazéns de produtos para a exportação, os chamados recintos alfandegários.

Entre os clientes da empresa estão Premier Pet, Eucatex, Profarma, TCP (Terminal de Contêineres de Paranaguá), Multilog, Lojas Lebes, Mash, Canetas Compactor, Amanco, Krona Tubos e Conexões, Tigre Tubos e Conexões.

“A nossa tese desse investimento está muito pautada no fortalecimento no setor de logística, um segmento que se expandiu muito principalmente em 2020 puxado pela digitalização das empresas e do do e-commerce”, diz Alencar Berwanger, diretor de novos negócios da Senior. O valor do negócio não foi divulgado.

A Senior já tem hoje uma participação expressiva no comércio eletrônico. Segundo o executivo, entre 45% e 50% das compras realizadas durante a Black Friday passaram pelos softwares de logística e armazenamento da empresa. Mas a aquisição da concorrente Alcis eleva a atuação da empresa nesse segmento.

O plano de aquisições da Senior

A aquisição da Alcis é a segunda anunciada pela empresa em 2021, depois de comprar a colombiana Novasoft no fim de janeiro. Com isso, a empresa já iguala o número de aquisições realizadas em 2020.

A estratégia da empresa fazer aquisições para se fortalecer em setores estratégicos, como logística, agronegócio, construção e manufatura. Pelo menos mais um negócio deve ser fechado neste primeiro semestre.

O objetivo da Senior é dobrar o faturamento até 2024, atingindo uma receita anual de 1 bilhão de reais.

“Ainda tem muito espaço para fortalecer nossa operação como a principal fornecedora de software de logística, seja na cadeia de fornecimento, seja na cadeia de armazenagem. Quanto mais produtos, mais conseguimos atender os clientes com um portfólio diversificado”, diz Berwanger.

Sede da Senior Sistemas, em Blumenau (SC)