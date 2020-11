A plataforma de streaming Pluto TV, que chegou ao Brasil nesta quarta-feira, 18, conta com 25 canais disponíveis gratuitamente. O serviço da empresa americana ViacomCBS já foi lançado em outros países da América Latina, e conta com conteúdos dos estúdios Comedy Central, Nickelodeon, MTV, Paramount e outros canais para acesso pela TV ou smartphone.

Por equanto, a plataforma está disponível apenas na web e nos sistemas iOS, com previsão para estar 100% acessível aos brasileiros — em SmartTVs e sistema Android — a partir de dezembro, segundo o site da empresa. O Pluto TV, adquirido pela Viacom no início de 2019 em um acordo de 340 milhões de dólares, tem cerca de 20 milhões de usuários mensais médios nos Estados Unidos.

As opções incluem Cine Sucessos, Cine Comédia, Cine Drama, Cine Terror, Séries, Retrô, MTV Pluto TV, Are You The One MTV, Anime, Naruto, Investigação, Natureza, Junior, Nick Jr. Club, Kids e Nick Clássico — que conta com títulos como CatDog, Kenan & Kel e Rugrats.

A plataforma, que será mantida através de publicidade, oferece dois tipos de serviço: on demand, seguindo o estilo de catálogo da Netflix e Disney+, e a programação ao vivo, que fica disponível 24 horas por dia. Na América Latina, o Pluto TV possui contratos fechados com o Mercado Livre, DirecTV, Unilever, Mondeléz e Rappi.

Seguindo os clássicos canais brasileiros de TV, todo o conteúdo possui áudio em português, não sendo possível assistir com legenda e áudio original. Para acessar, é muito simples: você não vai precisar nem criar uma conta, basta entrar no site do Pluto TV. Esse é tido como um ponto negativo em relação à concorrência, já que o usuário não poderá salvar o ponto em que parou uma série ou filme.

(Por Tamires Vitorio)