Rival da Netflix anuncia chegada ao Brasil com canais e filmes de graça

Um novo serviço de streaming de vídeo anunciou sua chegada ao mercado brasileiro. Chamado Pluto TV, o concorrente da Netflix pertence à programadora ViacomCBS e oferecerá 24 canais e filmes sob demanda a partir de dezembro de 2020. A melhor parte? Tudo será gratuito.

Rentabilizado com exibição de anúncios, o aplicativo estará disponível para celular, Smart TV e web.

O Pluto TV chegará ao Brasil com filmes como Anjos da Noite, Carga Explosiva 3, Babel, Star Trek, Blue Jasmine, O Casamento do Ano, Namorados Para Sempre, Pegando Fogo, Amor Bandido, Obsessão, Expresso do Amanhã e O Âncora: A Legenda de Ron Burgundy.

A ViacomCBS já atua no Brasil e é a empresa por trás de canais como Comedy Central, MTV, Nickelodeon e Paramount Network.

O Pluto TV não é o único a tentar levar o bom e velho comercial para a internet em um serviço de streaming de vídeo. A Vix Cine e TV desembarcou no país na semana passada com mais de 1.500 horas de conteúdo em português e filmes com famosas como Anitta e Bruna Marquezine.

Enquanto os aplicativos de streaming de música, como o Spotify, já adotam a propaganda para permitir o uso gratuito, os gigantes do streaming de vídeo Netflix, Amazon e Globoplay ainda oferecem somente opções com assinaturas pagas. O modelo chamado freemium surgiu no mercado de games e influenciou indústrias do mundo todo. Falta, agora, os gigantes do streaming de vídeo também entrarem nessa onda.