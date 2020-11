Segundo turno em SP: Boulos tem mais buscas no Google que Covas

No total, 57 cidades no Brasil terão segundo turno no próximo domingo, 29, nas eleições para as prefeituras municipais. Entre as disputas mais acirradas está a de São Paulo, onde Bruno Covas (PSDB) está à frente nas pesquisas ante o concorrente, Guilherme Boulos (PSOL).

Apesar disso, o interesse por Boulos no Google cresceu na última semana, entre os dias 16 e 20 de novembro, de acordo com dados do Google Trends.

A distribuição de interesse nas buscas entre os candidatos remanescentes foi de 69% por Boulos, ante 31% por Covas. O PSOL também apareceu à frente do PSDB, 70% e 30%, respectivamente. O Google reitera que as tendências de busca refletem curiosidade e interesse e não indicam intenção de voto no candidato.

Apesar disso, diante da digitalização do cenário eleitoral, esse tipo de informação pode apontar para uma tendência maior em torno dos candidatos. Analistas já discutem se um interesse maior nas buscas online pode significar uma surpresa nas urnas. Até o candidato Arthur do Val, derrotado no primeiro turno das eleições paulistanas, afirmou confiar mais nos resultados de buscas do que de pesquisas.

Dados oficiais de inteção de votos, no entanto, apontam que Covas vence o segundo turno com 64% dos votos válidos. As informações são parte de uma pesquisa exclusiva realizada pela EXAME/IDEIA. Na pesquisa estimulada, Covas recebe 56% das intenções de voto e Boulos, 31%, em um cenário que haveria 10% de votos nulos e brancos. Apenas 3% dizem não saber em quem votar.

O levantamento é projeto que une Exame Research, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. O resultado da pesquisa foi divulgado na última terça-feira, 17.

Quanto às perguntas feitas sobre cada candidato nas buscas do Google, a maioria dos eleitores gostaria de saber “Quem é Guilherme Boulos?”, “Onde o Boulos mora?” e “O que Boulos defende?”.

A respeito de Covas, as principais perguntas foram “O que Bruno Covas fez por São Paulo?” e “O que Bruno Covas fez como prefeito?”. Em terceiro lugar, vieram perguntas sobre quem é seu candidato a vice-prefeito.

Segundo o Google, São Paulo, no entanto, não é a cidade com maior interesse em buscas relacionados ao segundo turno. A capital paulista ficou apenas em quarto lugar, atrás de João Pessoa (1º), Recife (2º) e São Gonçalo (3º).