Second Life: o ‘metaverso’ de 2003 que tinha PIB de país e hoje ninguém lembra

Lançado em 2003 pela Linden Lab, o Second Life foi um dos primeiros ambientes virtuais 3D a funcionar como um metaverso, permitindo aos usuários interagirem por meio de avatares e simularem uma vida social e econômica alternativa ao mundo físico.

Durante seu auge, a plataforma atraiu cerca de 2,5 milhões de usuários ativos e estabeleceu uma economia virtual que se aproximava, em termos de escala e complexidade, do produto interno bruto (PIB) de um pequeno país. Terrenos, roupas, serviços e outros bens virtuais eram comercializados intensamente, criando um ecossistema digital vibrante e multifacetado.

O sucesso inicial do Second Life chamou a atenção de grandes investidores, incluindo Jeff Bezos, fundador da Amazon, que apostaram na plataforma acreditando que ela representava o futuro das interações sociais, do trabalho e dos negócios digitais. Diferentemente de um jogo tradicional, ele era mais parecido com uma rede social imersiva, na qual usuários podiam criar conteúdos, comprar terras virtuais e explorar experiências digitais sem objetivos fixos.

Entretanto, com o tempo, o entusiasmo em torno da plataforma diminuiu. Problemas como falta de acessibilidade, questões de privacidade e ética e uma curva de aprendizado íngreme afastaram muitos usuários. Além disso, o surgimento de alternativas mais modernas e intuitivas, como novas gerações de jogos e mundos virtuais, fez com que o Second Life perdesse relevância.

Abandonado pelos usuários brasileiros após 2007, ano em que foi febre no país, o lançamento do filme Avatar, de James Cameron, em 2009, renovou o interesse global pelo Second Life. No primeiro trimestre de 2010, o “Efeito James Cameron” resultou em transações entre usuários na casa de US$ 160 milhões – uma alta de 30% em relação ao ano anterior.

Como está o Second Life hoje?

Vinte e dois anos após seu lançamento, o Second Life ainda existe. Algumas estimativas falam em médias entre 35 mil e 48 mil pessoas conectadas simultaneamente, com usuários mensais chegando a 500 mil.

Hoje, a plataforma se tornou uma espécie de "metaverso raiz", com uma base fiel de usuários, mas sem o destaque e o crescimento que outras alternativas mais recentes conseguiram. Apesar da perda de popularidade, o Second Life teve um impacto profundo no desenvolvimento de outros mundos virtuais e metaversos atuais, como Decentraland, The Sandbox e Upland.

Por isso, a plataforma ainda é lembrada como pioneira na criação de uma economia virtual e social imersiva, abrindo caminho para conceitos que ainda moldam as atuais discussões sobre o metaverso – termo que ganhou nova atenção com a mudança de nome da empresa de Mark Zuckerberg, em 2021, de Facebook para Meta, ainda que o foco atual seja na inteligência artificial.