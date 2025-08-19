Samsung cresce nos EUA com celulares dobráveis e reduz participação da Apple

A Samsung registrou crescimento expressivo nos Estados Unidos, elevando sua participação de mercado de 23% para 31% no segundo trimestre de 2025, segundo dados da Canalys e divulgados pela CNBC.

No mesmo período, a participação da Apple caiu de 56% para 49%, embora a marca continue liderando em volume total de vendas.

O aumento da presença da Samsung está ligado principalmente ao lançamento de dois novos celulares dobráveis: o Galaxy Z Fold 7, que se transforma em um tablet, e o Galaxy Z Flip, inspirado nos antigos telefones flip, mas com recursos modernos.

Os modelos têm gerado grande repercussão nas redes sociais, especialmente com testes de durabilidade do Z Fold 7, acumulando mais de 15 milhões de visualizações no YouTube.

Mercado em transformação

O desempenho da Samsung reflete tanto a inovação quanto a amplitude da linha de produtos, que vai de US$ 650 a US$ 2.400. “Existe a ideia de que você pode atingir pessoas em qualquer faixa de preço”, disse Runar Bjorhovde, analista da Canalys. A Apple, por outro lado, mantém apenas quatro modelos, entre US$ 829 e US$ 1.599.

As tarifas impostas aos fabricantes também influenciaram o mercado, mas especialistas apontam que a Samsung conseguiu capitalizar melhor com diversidade de portfólio.

Já a Apple prepara uma resposta. Um iPhone mais fino deve ser lançado em setembro, e um iPhone dobrável é esperado para 2026. “A Apple nunca se preocupou em ser a primeira a chegar ao mercado. Trata-se de esperar até que a tecnologia amadureça”, afirmou Samik Chatterjee, analista do JPMorgan Chase à CNBC.

Dobráveis amadurecem

O histórico inicial dos dobráveis da Samsung foi turbulento, mas a empresa diz que a tecnologia finalmente está pronta. “Realmente não há mais compensações em relação à posse de um dispositivo dobrável”, afirmou Drew Blackard, VP de produtos móveis da Samsung Electronics America.

A companhia reporta que o Galaxy Z Fold 7 teve 25% mais pré-vendas do que qualquer dobrável anterior e já vende 50% mais do que o antecessor. “Com o dobrável, a Samsung mostra algo diferente, e isso cria um efeito halo”, disse Bjorhovde.

O avanço da inteligência artificial também impulsiona a transição para novos formatos. Os dobráveis da Samsung já integram o Google Gemini, com recursos como o “círculo para pesquisar”, que aproveita as telas maiores para navegação multitarefa.

Enquanto isso, investidores temem que a Apple esteja ficando para trás. A empresa só deve lançar sua nova Siri com IA em 2026, um atraso que pode pesar. Mas analistas acreditam que a fidelidade dos consumidores ainda garante tempo de manobra.

Chatterjee disse à CNBC que a estratégia da Apple com é esperar até que uma tecnologia esteja pronta para o público em geral antes de adotá-la. Para ele, esse momento pode ter chegado para dispositivos dobráveis.