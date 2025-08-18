iPhone 17 chega no próximo mês: saiba todos os rumores sobre o lançamento da Apple

Faltando menos de um mês para o lançamento oficial do iPhone 17, previsto para o dia 9 de setembro, os rumores sobre o novo dispositivo da Apple começam a se intensificar. As pré-encomendas devem ser abertas no dia 12 de setembro, com o início das vendas estimado para o dia 19.

Embora muitas das informações ainda dependam de confirmação oficial, diversos detalhes vazados já estão chamando atenção dos consumidores e especialistas.

Espera-se que a linha iPhone 17 seja composta por quatro versões: o iPhone 17 básico, o iPhone 17 Air, o iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max.

O modelo Air substituirá o antigo iPhone Plus e terá como destaque o design ultrafino, com espessura de apenas 5,5 mm e peso de aproximadamente 146 gramas. A estrutura do dispositivo será em alumínio série 7000, que oferece uma combinação de resistência e leveza.

Como devem ser as câmeras do iPhone 17

Uma das mudanças visuais mais comentadas é o novo módulo de câmeras dos modelos Pro, que deve ocupar toda a largura da parte traseira, com uma barra horizontal elevada. Com três lentes de 48 MP, acompanhadas de flash e sensor LiDAR, o modelo trará melhorias no desempenho fotográfico, incluindo zoom óptico de até 8x e gravação de vídeos em 8K.

Imaginação gráfica do novo conjunto óptico do iPhone 17 (Reprodução)

Enquanto isso, o modelo básico permanecerá com o módulo vertical com duas lentes e o iPhone 17 Air terá uma única de 48 MP. A câmera frontal de 24 MP, por sua vez, é prevista para estar presente em todas as versões.

Desempenho, bateria e armazenamento

Em relação ao desempenho, os modelos Pro deverão ser equipados com o chip A19 de 3 nanômetros, prometendo maior poder de processamento e eficiência energética. A bateria também será aprimorada, com o iPhone 17 Pro Max possivelmente alcançando até 5.000 mAh, a maior capacidade já vista em um smartphone da Apple, de acordo com os rumores.

O modelo Air, por sua vez, deve ter uma bateria menor, mas compensada por melhorias no desempenho e pelo iOS 26, o novo sistema operacional que trará um visual renovado e inteligência artificial avançada.

Toda a família do iPhone 17 deve vir equipada com o iOS 26, introduzindo funcionalidades de Apple Intelligence e interface baseada em IA local. Além disso, são esperadas melhorias nos aplicativos nativos e possível integração com inteligência em tempo real.

No quesito armazenamento, espera-se que o iPhone 17 Pro abandone a versão de 128 GB, passando a começar com 256 GB, o que pode resultar em um aumento de cerca de US$ 50 no preço inicial.

As possíveis novas cores do iPhone

Além das cores tradicionais, como preto, azul-escuro e prata/branco, o iPhone 17 Pro deve apostar em uma versão laranja "fluorescente" ou "sóbrio", próximo de um tom cobre ou dourado escuro, para dar um toque mais moderno.

Enquanto isso, o modelo básico deve ser o iPhone de entrada mais colorido da história, com versões em preto, branco, cinza aço, verde, roxo e azul claro. O iPhone 17 Air, por sua vez, focará em tons mais suaves e discretos, como azul claro, gardenia (dourado claro), preto e branco mais frio/brilhante.

E o preço?

As estimativas indicam os seguintes valores em dólar no lançamento nos Estados Unidos:

iPhone 17: US$ 799 a US$ 849;

iPhone 17 Air: US$ 899 a US$ 1.099;

iPhone 17 Pro: US$ 999 a US$ 1.049;

iPhone 17 Pro Max: US$ 1.199 a US$ 1.249.

No Brasil, os preços costumam ser consideravelmente mais altos devido a impostos, taxas de importação e custos logísticos, podendo alcançar valores na faixa de R$ 5.000 para o modelo básico e chegar aos R$ 10.000 para as versões Pro Max.