Saiba qual estado tem a internet mais rápida do país — e não é São Paulo

Home office, educação a distância, streamings: a lista é longa. Com o crescimento das atividades remotas em decorrência da pandemia da covid-19, muitos brasileiros vêm relatando insatisfação com a qualidade da internet banda larga ao longo dos últimos meses. Mas, afinal, qual foi de fato a velocidade média das conexões nacionais durante o primeiro semestre de 2021? Um estudo inédito produzido pela plataforma Melhor Plano, em parceria com o Minha Conexão, e obtido com exclusividade pela Exame, acaba de revelar a resposta: 55,18 megabits por segundo.

Para chegar ao resultado, as empresas analisaram os mais de 15,3 milhões de testes realizados por usuários no inferidor de velocidade — que leva em conta aspectos como ping (latência), velocidade de download e upload — entre janeiro e junho deste ano. Além da média geral, foram calculadas as qualidades de internet em cada região e estado do Brasil.

Está na hora de sair do emprego ou vale a pena continuar? Invista na sua carreira. Assine a EXAME.

Velocidade média por região

O estudo mostrou que, quando colocadas em comparação, não há diferenças tão expressivas entre as velocidades médias de internet das cinco regiões brasileiras. Isso porque, no geral, os resultados mostram que todas elas permaneceram na faixa de 50 e 60 megabits por segundo durante o primeiro semestre do ano.

Os destaques foram as regiões Centro-oeste (64,48 MB/s) e Sudeste (61,86 MB/s), que obtiveram os números mais altos da lista, enquanto Norte (50,04 MB/s) e Nordeste (50,41 MB/s) ocuparam as últimas posições.

Velocidade média de internet de cada região do país. Velocidade média de internet de cada região do país.

Ranking estadual

Se a diferença semestral pareceu mínima entre as regiões, o mesmo não se pode dizer sobre a relação entre as velocidades médias de internet de cada estado. No ranking, Piauí (88,40 MB/s), Amapá (70,88 MB/s) e Goiás (69,30 MB/s) foram os mais bem posicionados da lista, e contam com intervalos significativos entre si, além de se distanciarem consideravelmente dos últimos colocados — Sergipe (29,06 MB/s) Alagoas (34,76 MB/s) e Bahia (34,97 MB/s)

A pesquisa levou em conta cerca de 15.300.000 testes de velocidade de internet realizados por meio do site Minha Conexão de janeiro a junho de 2021. Após a coleta inicial, foram eliminados todos os registros internacionais, duplicados e com valores menores que zero, bem como negativos. A eliminação também se aplicou aos testes feitos por celular, tablet e aqueles em que o aparelho não esteve conectado ao Wi-Fi durante a testagem.