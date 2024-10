Mercado consumidor da China apresenta tendência de recuperação

Dados apresentados pelo Departamento de Promoção do Consumo do Ministério do Comércio da China mostram que, em setembro, a eficácia da política de substituição de bens de consumo usados por novos impulsionou o mercado de consumo, indicando uma tendência de recuperação e melhora.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o volume total de varejo de bens de consumo em setembro foi de RMB 4,11 trilhões, um aumento de 3,2% em relação ao ano anterior. Além disso, a taxa de crescimento acelerou 1,1 ponto percentual em comparação com o mês anterior. Nos primeiros três trimestres, o volume total de varejo de bens de consumo foi de RMB 35,36 trilhões, representando um crescimento de 3,3%.

Impacto da Política de Substituição de Bens

Os efeitos das políticas de incentivo à substituição de bens usados por novos são visíveis. Em setembro, o varejo de bens atingiu RMB 3,67 trilhões, crescendo, 3,3%em relação ao ano anterior, com aceleração de 1,4 pontos percentuais na taxa de crescimento. As vendas de eletrodomésticos aumentaram 20,5% em comparação a 2023, enquanto as vendas de automóveis e móveis subiram 0,4%, refletindo uma recuperação significativa.

Crescimento do Consumo de Serviços

Nos primeiros três trimestres, o consumo de serviços apresentou um crescimento de 6,7% em relação ao ano anterior, sendo 3,7 pontos percentuais mais rápido que o crescimento do varejo de bens. A receita do setor de alimentação alcançou RMB 3,94 trilhões, um aumento de 6,2%. Também se destacaram os gastos per capita em educação, cultura, entretenimento e transporte, que aumentaram mais de 10%.

Desenvolvimento do Consumo Online e Expansão Rural

O consumo online de bens físicos aumentou 7,9% e representou 25,7% do volume total de varejo social, enquanto o varejo físico se manteve estável, com crescimento notável em lojas de conveniência e supermercados. No consumo rural, o volume de varejo em setembro foi de RMB 606,8 bilhões, um aumento de 3,9%, superando o crescimento urbano.

Para estimular ainda mais o consumo, o Ministério do Comércio da China promoverá atividades durante o “Double 11” e o festival de e-commerce “Produtos da Rota da Seda”, além de outras iniciativas de promoção de consumo no país.