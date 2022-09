Robô da Tesla deve ser anunciado na sexta-feira, 30

Nesta sexta-feira, 30, Elon Musk deve revelar os avanços do seu robô Optimus – também chamado de Tesla Bot. O lançamento do protótipo será feito durante o evento o AI Day – dia da Inteligência Artificial na empresa do bilionário.

A máquina voltada para uso doméstico foi prometida em agosto do ano passado com o ideal de livrar os humanos de "tarefas chatas e inseguras", funcionando quase como um mordomo para quem o possuir.

Na época, o anúncio de Musk foi recebido como uma piada, já que boa parte das empresas que se voltam à robótica não acreditam que indústria esteja no estágio de criar robôs funcionais que possam conviver com humanos.

Contudo, isso não significa, que eles não estão animados para ver o quanto a Tesla já avançou neste sentido.

De acordo com as especificações apresentadas no ano passado, o robô deve ser humanoide e bípede, com 1,75m de altura e pesar 65kg, com capacidade de carga de 18kg e uma velocidade de caminhada de 8km/h.

Musk diz que o robô usará as mesmas câmeras de piloto automático e software que a Tesla usa em seus carros para navegar pelo mundo, além disso, será capacitado para o trabalho manual e terá uma comunicação “amigável”.

Como de costume, Musk tem sido vago nos comentários sobre o Tesla Bot. Não há prazos e nem informações de bastidores sobre a nova tecnologia. Assim, é dado com certo que o homem mais rico do mundo terá que lidar mais uma vez com as promessas e previsões que fez no calor do momento.

Por exemplo, durante o anúncio do Tesla Bot, Musk disse que o robô poderá seguir instruções feitas em linguagem natural baseadas no dia a dia do proprietário.

"Ele vai atender algo como 'por favor, vá até a loja e me compre os seguintes mantimentos', esse tipo de coisa", disse ele, antes de acrescentar: "Então, sim, acho que podemos fazer isso". Observe, porém, que Musk nunca disse quando isso seria possível.

Em uma entrevista em abril , o bilionário chegou a dizer que a Tesla teria “protótipos interessantes em algum momento deste ano” e “pode ter algo útil no próximo ano” ou “muito provavelmente dentro de dois anos”.

Ele também disse que levaria “menos de 10 anos” para que os consumidores pudessem comprar seu próprio Tesla Bot para ajudar em casa e que o custo acabaria sendo “menos que um carro”.

Logo, espere para ver protótipos até depois de 2030.