Rival do WhatsApp passa a permitir videochamada com 30 pessoas

O Viber, aplicativo rival do WhatsApp, aumentou o limite de participantes em videochamadas de 20 para 30 pessoas. O app tem mais de 500 milhões de downloads só em smartphones com sistema operacional Android e conta com versão para computadores.

Com o aumento do limite de participantes em videochamadas gratuitas, o Viber acirra a competição com serviços como Google Meet, Microsoft Teams, Zoom Video Communications e o próprio WhatsApp, que tem recurso de videochamadas em computadores.

Na atualização, o Viber também traz um recurso para administradores de grupos, que podem usar apelidos e fotos diferentes ao publicar uma nova mensagem para suas comunidades no aplicativo.

O serviço de videochamadas teve grande crescimento na pandemia, devido ao home office. O movimento puxou as ações da Zoom Video Communications para cima. Os papéis da empresa saltaram de 155 dólares em maio de 2020 para 299 dólares em maio de 2021.

O Google Meet também teve um crescimento expressivo após tornar seu serviço gratuito há um ano. A ferramenta teve um crescimento de 275% considerando apenas o período de janeiro ao fim de abril de 2021. O tempo que usuários passam hoje no Meet é 20 vezes maior no Brasil, segundo dados divulgados pelo Google.

O Microsoft Teams terminou 2019 com 20 milhões de usuários e cresceu quase seis vezes em 2020, chegando a 115 milhões, segundo dados divulgados ao fim de outubro.

