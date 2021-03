Rival da Netflix, novo streaming já tem data e preço para chegar ao Brasil

A Netflix que se cuide: mais uma opção de streaming está chegando ao Brasil. De acordo com o Filmelier, a plataforma Paramount+ deve desembarcar no país no começo do próximo mês. Criado pela ViacomCBS, o serviço exibe filmes, seriados e documentários e vai custar 19,99 reais por mês. A previsão é de que ele esteja disponível a partir do dia 4 de março.

É importante lembrar que já existe um serviço de streaming da Paramount no Brasil, mas o serviço conta com um catálogo limitado e funciona dentro e outras plataformas de streaming, como o Prime Video, da Amazon. A versão que chega em março vai englobar mais produções do CBS All Access, serviço ofertado com exclusividade nos Estados Unidos.

Apesar do preço já estar apontado pelo Filmelier como certo, ainda não há uma definição se este valor será cobrado pelo acesso ao serviço dentro do Prime Video (o que exige a assinatura da Amazon) ou se será cobrado pelo acesso em uma nova plataforma.

A Paramount conta com selos famosos do mercado audiovisual. Marcas como Nickelodeon, MTV, Showtime e Comedy Central fazem parte do portfólio da companhia. Além, é claro, dos filmes produzidos pelo próprio estúdio: Titanic, Forrest Gump e Interestelar.

A ViacomCBS não se manifestou sobre o assunto.