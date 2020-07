Review: testamos a versão beta da nova atualização do iPhone

A versão beta da nova atualização do iPhone se tornou disponível nesta quinta-feira (9). A versão completa do iOS 14 deve ficar pronta em meados de setembro, mas a EXAME testou o Beta liberado mais cedo.

–

É claro que, como muitas outras versões anteriores à oficial, o Beta do iOS 14 apresenta alguns bugs. Por exemplo, para quem usa o Amazon Music, a versão beta do iOS é um problema — o aplicativo simplesmente não abre.

Outro grande problema está no armazanamento do iPhone: ele foi testado em um iPhone 11 de 64GB. A versão beta do sistema operacional ocupou um total de 58,8 GB (o que deve ser arrumado quando sair a versão oficial comprimida do iOS 14, mas não deixa de incomodar).

A opção de editar a tela inicial também é um pouco ruim — depois de ter tirado alguns aplicativos, não conseguimos voltá-los à página inicial ou sequer adicionar outros.

O ponto positivo fica para a Biblioteca de Apps, que é realmente um diferencial para manter tudo mais organizado. Por lá, fica mais fácil achar os seus aplicativos, de acordo com organizações (feitas automáticas pelo iPhone) como “Produtividade”, “Criatividade” e “Utilitários. Uma das pastas, inclusive, é voltada para aplicativos instalados recentemente.

Outra coisa legal é que a atualização permite também que o espelhamento da câmera frontal seja cancelado, o que pode fazer com que você se sinta menos esquisito toda vez que tirar uma selfie.

Apesar de ter pontos positivos, o conselho final é que é melhor aguardar a versão oficial ser lançada. A nossa experiência final foi de que as coisas boas, no fim, não compensaram os bugs.

Para quais iPhones a versão beta está disponível?

iPod Touch (sétima geração)

iPhone SE (primeira e segunda geração)

iPhone 6s e 6s Plus

iPhone 7 e 7 Plus

iPhone 8 e 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS e XS Max

iPhone 11, 11 Pro, e 11 Pro Max

Como instalar a versão beta do iOS 14?

Para instalar a atualização, se você tem um dos dispositivos compatíveis, o primeiro passo para garantir a segurança do teste é fazer um backup de tudo que tem no seu celular — uma recomendação dada, inclusive, pela Apple. Como qualquer versão beta, a do iOS não seria diferente e pode acabar causando alguns bugs indesejáveis.

O segundo passo é abrir este link, de preferência no Safari (principal navegador dos dispositivos da maçã). Depois, faça o login, baixe o perfil do iOS 14.

Em seguida, entre em “Configurações”, acesse o perfil baixado e reinicie o aparelho. Quando ele voltar, basta clicar novamente nas ferramentas, em seguida vá para “Geral > Atualização de software” e voilá!