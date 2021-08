Review: Galaxy M62 é o rei da bateria em 2021

O Galaxy M62 é um smartphone da Samsung que se destaca pela bateria de 7.000 mAh. Ela é quase duas vezes maior do que a do iPhone 12 Pro Max, que tem 3.700 mAh. O produto tem preço sugerido de 3.499 reais e um conjunto sofisticado de componentes que formam um celular atrativo para usuários do sistema Android. Confira o review do aparelho a seguir.

Design

O visual do Galaxy M62 mostra claramente a intenção da fabricante de destacar o produto entre o mar de celulares à venda no mercado. Sua parte traseira tem uma grade e uma pintura que muda as nuances da cor do aparelho conforme o ângulo de incidência da luz.

O botão de desbloqueio de tela fica na lateral e acomoda o leitor de impressões digitais, que não fica sob a tela, como em celulares mais avançados da Samsung e de outras marcas. Há, também, a possibilidade de desbloqueio do aparelho com reconhecimento facial.

Configuração

O Galaxy M62 tem um dos conjuntos de especificações mais sofisticadas entre os integrantes da linha M atualmente.

Por dentro, o aparelho tem 8GB de RAM, tela de 6,7 polegadas (Full HD+) e processador Exynos 9825 octa-core.

-

O smartphone vem com sistema operacional Android 11 e alguns aplicativos instalados, como Lojas Renner, Paciência, Kwai, 99, Netflix, Twitter e TikTok, além de apps do Google e da própria Samsung.

Nos testes de benchmarks, aplicativos que medem a performance de aparelhos por meio da simulações de rotinas de uso no mundo real, o M62 obteve resultados superiores aos do rival Moto G60, da Motorola, que também se destaca no mercado por sua bateria de 6.000 mAh.

Veja os resultados na tabela abaixo.

Benchmarck Resultado Geekbench 5 (desempenho geral) 1.980 (multi-core) PCMark 7 (desempenho geral) 7.931 Basemark GPU (desempenho para games) Open GL ES 3.1 (medium): 6.612 Vulkan 10 (medium): 5.797 A1 SD bench (velocidade de leitura e escrita de dados na memória) Leitura: 1039,7 MB/s Escrita: 227,6 MB/s (armazenamento) 25.798 MB/s (RAM) AI Benchmark (desempenho para algoritmos com inteligência artificial) 60,9 (performance excelente)

Bateria

O dono da bateria de maior capacidade no mercado brasileiro em 2021 não se destacou nesse ponto apenas na ficha técnica.

Nos testes realizados pela EXAME, a autonomia do M62 foi de 14 horas de reprodução de vídeos da internet, com brilho de tela no máximo, Wi-Fi e Bluetooth ligados.

Em comparação, o concorrente Moto G60 conseguiu, nas mesmas condições, 11 horas de autonomia com uma única carga.

Na caixa do M62, vem um carregador de 25W que oferece carregamento rápido ao aparelho, diferentemente do que passou a acontecer com smartphones topo de linha.

Câmeras

A câmera traseira do M62 é quadrupla (principal de 64 megapixels, ultra-wide de 12 MP e duas de 5 MP, uma para profundidade e outra para macro).

Com isso, permite-se o uso do produto para a captura de imagens em diferentes cenários, como campos abertos (paisagens), retrato, objetos próximos ou uma simples foto em grupo com amigos.

O software da câmera conta otimizações específicas para cada situação de foto e uma melhoria automática com inteligência artificial para aumentar a qualidade das fotos.

O nível de detalhamento das imagens é acima do esperado para sua categoria, embora os resultados ainda sejam melhores com as linhas mais sofisticadas da Samsung, como o Galaxy S21. Mas, definitivamente, as fotografias tiradas com o M62 são boas ou satisfatórias para a maioria das pessoas. Em fotos em baixa luz, mesmo com o modo noturno ativado, as fotos tiradas com o M62 apresentam nível considerável de ruído. Vale buscar ambientes iluminados para obter as melhores fotos possíveis com esse aparelho.

A câmera frontal do M62 tem sensor de 32 MP que registra imagens com ótima qualidade, especialmente sob iluminação natural, devido à sua abertura de f/2.2 - diferentemente da câmera traseira principal, que é de f/1.8.

Para vídeos, as câmeras frontal e traseira permitem captar imagens com resolução 4K a 30 quadros por segundo.

Veja fotografias tiradas com o Galaxy M62 aqui.

Conclusão

O Galaxy M62 é um ótimo aparelho para quem precisa de um produto com boa duração de bateria, especialmente para um uso misto ou moderado, com períodos de pausa. Quem passar horas jogando games no celular vai precisar ter uma bateria extra ou carregador por perto como acontece com qualquer outro smartphone. As boas câmeras e processador octa-core, aliados ao visual diferenciado, compõem um conjunto muito específico de componentes e benefícios ao usuário. Sendo assim, o M62 é uma escolha acertada para o consumidor e cumpre o que promete fazer.

