Resultados do 3º tri devem mostrar que a Tesla vai continuar pisando fundo

A Tesla divulga nesta quarta-feira (21) os seus resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre deste ano. A companhia de Elon Musk que já quadruplicou de valor neste ano deve apresentar resultados bem superiores aos registrados no ano passado. Uma prova de que a fabricante de carros elétricos não sofreu tanto com a crise da covid-19.

A estimativa de Wall Street é de que o faturamento trimestral da fabricante fique entre 7,1 bilhões e 8,9 bilhões de dólares. A consultoria americana Estimize é mais específica. A previsão para a fabricante de automóveis movidos por eletricidade é de receita de 8,4 bilhões de dólares.

Os números são significantemente maiores do que os registrados em 2019, quando a Tesla obteve receita de 6,3 bilhões de dólares. O resultado foi considerado decepcionante, pois era 8% menor do que o registrado um ano antes. O lucro bruto também foi menor. Houve retração de 22% e o resultado para o trimestre ficou em 1,2 bilhão de dólares.

O motivo da expectativa de números mais altos é porque a Tesla já divulgou resultados de seus negócios no trimestre. A companhia informou que foram entregues 139.300 carros no período e que a empresa iniciou a produção de mais de 145.000 outros veículos durante os meses de julho e setembro.

Para efeito de comparação, a fabricante havia entregue somente 96.100 carros e produzido outros 97.000 veículos durante o mesmo trimestre do ano passado. Os números de 2020, desta forma, já são 44,9 % e 49,4% maiores do que os obtidos no terceiro trimestre de 2019. Para Musk, a meta é conseguir produzir 20 milhões de carros por ano.

O ano de 2020 vem sendo mágico para a montadora de Musk. A companhia que iniciou o ano com ações negociadas por volta de 90 dólares cada viu seus papéis quadruplicarem de valor nos últimos meses. No pregão desta terça-feira (20), as ações da Tesla terminaram o dia em queda de 2%, mas cotadas em quase 422 dólares cada uma.

Tudo isso já faz com que a companhia ganhe novos rivais no mercado e também se torne mais visada até por montadoras tradicionais. Nem mesmo problemas recentes, como um teto de um automóvel da Tesla que caiu no meio de uma estrada, parecem frear a fabricante de carros elétricos comandada por Musk.