Polestar produzirá sedã elétrico rival do Model S, da Tesla, na China

A Polestar, do mesmo grupo chinês que controla a Volvo Cars, acaba de confirmar a produção do sedã elétrico Precept, que deve vir para brigar com o Model S da Tesla. O novo veículo promete ser uma revolução no segmento.

O modelo da Polestar será produzido na China, em uma fábrica totalmente nova. A unidade será não só neutra em emissões de carbono, como também uma das instalações mais inteligentes e conectadas do mundo.

O Precept promete não só um design do futuro e alta tecnologia, como o uso de materiais sustentáveis ​​inovadores, por dentro e por fora.

“Os consumidores querem ver mudanças neste setor, não apenas sonhos. Estamos comprometidos em reduzir o impacto ambiental de nossos carros e de nossos negócios”, disse Thomas Ingenlath, presidente da Polestar, em comunicado.

De acordo com a montadora, o interior do Polestar Precept terá uma mistura de materiais sustentáveis, incluindo garrafas PET e redes de pesca reciclados.

A Polestar é uma empresa do grupo chinês Geely, que também detém o controle da Volvo Cars. O conglomerado está investindo em várias frentes no segmento de carros elétricos e promete entrar pesado no mercado de veículos eletrificados.