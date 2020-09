Elon Musk diz que Tesla pretende produzir 20 milhões de veículos por ano

Nesta segunda-feira, 28, Elon Musk, fundador e presidente da Tesla, anunciou que a companhia irá começar a produzir 20 milhões de carros elétricos por ano.

Conforme Musk informou em sua conta no Twitter, a expectativa é que a empresa consiga entregar esse alto número de veículos elétricos por ano daqui a, no mínimo, seis anos. O executivo acrescentou que é improvável que consigam este feito antes de 2025.

Seven years for sure to 30M+ new fully electric vehicles per year, six years maybe. Five years is possible, but unlikely. An extra year makes a giant difference when it comes to exponentials.

— Elon Musk (@elonmusk) September 28, 2020