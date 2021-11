Renault testa conceito de carro voador "vintage"

Para comemorar o aniversário de 60 anos do clássico modelo 4L, a Renault resolveu reimaginar o hatch que vendeu mais de 8 milhões de unidades como um veículo voador elétrico. O resultado do projeto é uma visão do que o futuro reserva para os carros da marca.

Batizado de Air4, ele é uma reinterpretação em fibra de carbono, com mesmo design conhecido do modelo, porém, com quatro hélices de duas pás no lugar das rodas. Cada uma das hélices gera 95 kg de empuxo vertical, ou seja, 380 kg ao todo.

O carro voador atinge velocidade máxima horizontal de 26 m/s, com inclinação máxima de 70 graus, e pode voar a até 700 metros de altura. Sua alimentação é feita através de baterias de polímero de lítio de 22.000 mAh.

O veículo será exposto no centro de Paris a partir da próxima segunda-feira, no Atelier Renault na famosa Champs-Élysées. O AIR4 fica lá até o fim do ano, antes de ir para os Estados Unidos para eventos em Miami e Nova York.