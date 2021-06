Relatório deve mostrar o ritmo da crise de componentes eletrônicos nos EUA

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A nova edição do levantamento realizado pelo Institute for Supply Management (ISM), que mede a atividade industrial americana e que será publicado durante esta terça-feira, 1, deve atualizar com mais detalhes o andamento da produção de matérias-primas básicas e complexas, além dos prazos e logísticas de transporte de produtos industriais nos Estados Unidos. Sobretudo, o ritmo da manufatura deficitária de componentes eletrônicos que afetou desde fabricantes de computadores até montadoras de veículos no mundo todo.

Com a guerra comercial contra o mercado chinês, promovida pela ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, muitas empresas que fornecem chips reduziram a produção antes da covid-19 com temor de excesso de estoque. Como a história conta, foi uma aposta errada. Os dados do ISM de maio mostram que o pacote de estímulos da Biden e a acelerada vacinação contribuíram para um novo boom da demanda. O que resta saber é: até quando?

A expectativa é de que, na medida em que os 50 bilhões de dólares que serão injetados na economia comecem a rodar, os desarranjos entre a demanda e oferta se equilibrem até o final do ano. Ainda assim, a maioria dos economistas indica que os EUA devem crescer cerca de 7%, o que seria o crescimento mais rápido desde 1984. A economia americana contraiu 3,5% em 2020, o pior resultado dos últimos 74 anos.