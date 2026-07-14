Reflection fecha acordo de mais de US$ 1 bilhão por capacidade de IA da Nebius

Reflection, empresa de inteligência artificial fundada por ex-pesquisadores do , empresa de inteligência artificial fundada por ex-pesquisadores do Google DeepMind, assinou um acordo de mais de US$ 1 bilhão para contratar capacidade computacional da Nebius, informou a companhia nesta terça-feira, 14.

O contrato inclui acesso aos circuitos mais recentes da Nvidia, fabricante que domina o mercado de processadores usados no treinamento e na operação de sistemas de inteligência artificial. A infraestrutura será fornecida pela Nebius, companhia especializada em computação em nuvem e centros de processamento de dados.

O negócio amplia a capacidade contratada pela Reflection após um acordo firmado em junho com a SpaceX. Segundo reportagens citadas pela Reuters, a empresa de IA deverá pagar cerca de US$ 150 milhões por mês à companhia de Elon Musk até 2029.

A busca antecipada por infraestrutura reflete uma disputa entre empresas de IA por processadores, energia elétrica e espaço em data centers, centros que concentram servidores e equipamentos de rede. A oferta de novas instalações não tem acompanhado, no mesmo ritmo, o crescimento da demanda de empresas que passaram a incorporar ferramentas de IA às suas operações.

Criada por dois antigos pesquisadores do Google DeepMind, a Reflection desenvolve modelos de código aberto, sistemas cujos componentes podem ser acessados e modificados por desenvolvedores. A proposta é oferecer uma alternativa às plataformas controladas por empresas como OpenAI e Anthropic.

Modelos de código aberto costumam permitir maior personalização e podem apresentar custos menores de operação do que sistemas de código fechado, nos quais os parâmetros internos não são disponibilizados ao público. O interesse por esse tipo de tecnologia cresceu à medida que empresas passaram a buscar formas de reduzir os gastos com serviços de IA.

Restrições reforçam debate sobre dependência

A adoção de modelos abertos também é apresentada como uma forma de reduzir a dependência de fornecedores específicos.

Restrições impostas nos Estados Unidos aos modelos avançados da Anthropic, mencionadas pela Reuters, evidenciaram o risco de empresas perderem acesso a tecnologias externas por decisões regulatórias ou comerciais.