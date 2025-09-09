O que é a Nebius, empresa que subiu 60% em Wall Street depois de acordo bilionário com a Microsoft

As ações da Nebius, empresa especializada em infraestrutura para inteligência artificial (IA), dispararam mais de 60% durante as negociações estendidas de segunda-feira, 8, pouco depoios do anúncio de um acordo de US$ 17,4 bilhões com a Microsoft (MSFT).

O contrato terá duração inicial de cinco anos e permitirá que a Microsoft acesse a capacidade de unidades de processamento gráfico (GPU) da Nebius para apoiar a expansão e o aprimoramento de seus serviços de IA. A Nebius também é responsável pelo fornecimento de chips gráficos Nvidia (NVDA) para treinamento de modelos de IA.

A parceria, segundo as empresas, vai permitir que a Microsoft, uma das líderes globais em tecnologia, continue a desenvolver e aprimorar seus sistemas de IA de alto desempenho, com destaque para as soluções que alimentam o modelo de linguagem ChatGPT, entre outros serviços. O contrato pode ser expandido para US$ 19,4 bilhões, caso a Microsoft opte por adquirir serviços e capacidades adicionais.

Entenda o acordo

O contrato entre a Nebius e a Microsoft não se limita ao fornecimento de recursos de GPU. Ele envolve a entrega de uma infraestrutura completa, incluindo servidores, racks, e outras soluções essenciais para o treinamento de modelos de IA de alta performance.

A Nebius utilizará seu novo data center em Vineland, New Jersey, para fornecer a Microsoft com o poder computacional necessário para suportar a crescente demanda por IA.

A entrega dos serviços será realizada gradualmente ao longo de 2025 e 2026, com a possibilidade de ampliação dos recursos, a depender das necessidades da Microsoft.

O que é a Nebius?

A Nebius, antes conhecida como Yandex NV, é uma empresa de tecnologia de Amsterdã especializada no fornecimento de infraestrutura para IA.

Com sede em Amsterdã, a companhia se destaca por oferecer uma solução completa para empresas que necessitam de recursos computacionais avançados para o treinamento e a execução de modelos de IA.

Diferente de outras empresas de nuvem, a Nebius foca exclusivamente em soluções voltadas para IA, o que lhe permite oferecer preços mais competitivos e soluções personalizadas para desenvolvedores de inteligência artificial.

A empresa utiliza unidades de processamento gráfico (GPUs) de última geração e opera seus próprios data centers, preenchendo-os com tecnologia de ponta de hardware para fornecer recursos de computação essenciais para as necessidades da IA. A Nebius também oferece uma gama de serviços complementares, como software de otimização e soluções de gerenciamento de infraestrutura de IA, que tornam mais eficiente o uso dos recursos de computação.

Com parcerias estratégicas com gigantes como Nvidia e Meta (META), a Nebius é uma das líderes emergentes no fornecimento de infraestrutura para IA, proporcionando não apenas o poder computacional necessário, mas também as ferramentas e serviços que facilitam o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial avançada.

Para a Microsoft, a parceria com a Nebius é uma maneira estratégica de aumentar sua capacidade de lidar com a crescente demanda por IA. Com um foco crescente em soluções baseadas em IA, a Microsoft precisa de infraestrutura de alto desempenho para apoiar suas operações, como o fornecimento de serviços de IA através da plataforma Azure e o desenvolvimento de novos modelos.

Depois do anúncio do acordo, as ações da Nebius passaram por uma grande valorização, com um aumento de 43,46% no after-hours de Nova York. A Microsoft subia cerca de 0,40% às 6h05 desta terça-feira, 9.