Realme fecha parceria com Mercado Livre e terá entrega de celulares em 48h

A fabricante chinesa de smartphones Realme, que começou a vender seus aparelhos no Brasil no começo de 2021, dá mais um passo na sua estratégia de tornar-se uma das três maiores marcas que mais vendem smartphones no país. A empresa fechou uma parceria de negócios com o argentino Mercado Livre para vender seus celulares on-line.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.

Como diferencial, a empresa promete que, em 80% do território nacional, as entregas serão feitas no prazo de até 48 horas após a compra.

“Esse é mais um passo da realme na trajetória de expansão da marca no Brasil. Temos certeza que nosso portfólio diverso combinado a parceiros de venda confiáveis, ágeis e reconhecidos pelos público serão determinantes para o crescimento exponencial que projetamos para este ano e os próximos”, afirma, para a EXAME, Marcelo Sato, gerente de vendas da marca no Brasil.

Recentemente, a Realme lançou no país os smartphones Realme 8 Pro e C25, ambos com sistema operacional Android. Os dispositivos rivalizam com produtos da Samsung e da Motorola no mercado brasileiro de smartphones. Além do Mercado Livre, a Realme também vende seus produtos em varejistas como Submarino.