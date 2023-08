Quênia suspende startup de Sam Altman que troca criptomoeda por escaneamento de íris

A Worldcoin, uma startup que visa escanear a íris da população global para criar um sistema de autenticação único e distribuir criptomoeda, está sob um novo escrutínio regulatório no Quênia.

O governo local proibiu a coleta de dados, e a Autoridade de Comunicações do país vai avaliar o projeto devido a questões sobre a segurança e armazenamento dos dados das íris escaneadas, e dúvidas em relação à criptomoeda oferecida aos cadastrados.

O Quênia não é a única nação preocupada com a Worldcoin. França, Alemanha, Hong Kong, Bangalore (Índia) e Reino Unido estão avaliando se o projeto viola leis de privacidade.

De acordo com reportagens do site Rest of World e do jornal queniano The Standard, o projeto criado por Sam Altman, o fundador da OpenAI, do ChatGPT, atraiu interesse no Quênia ao oferecer 25 Worldcoins (cerca de US$ 50 ou R$ 240) por pessoa para escanear a íris. Muitos participantes foram atraídos pelo pagamento e não estavam cientes dos objetivos do projeto.

O plano da Worldcoin

A iniciativa foi anunciada em junho de 2021, prometendo pagamento em uma criptomoeda própria por meio de um equipamento específico, chamado Orb.

O aplicativo World foi lançado em mais de 80 países em maio de 2023, incluindo o Brasil, e funciona como carteira de criptomoedas e passaporte para login sem senhas, através da World ID.

O lançamento oficial da Worldcoin aconteceu em 24 de julho de 2023, com ativação em 35 cidades de 20 países, incluindo três locais em São Paulo. Durante o período beta, mais de 2 milhões de pessoas registraram seus dados biométricos.

No entanto, uma reportagem da MIT Technology Review indica que muitos não receberam o dinheiro prometido, aumentando as preocupações em relação ao projeto.