Projeto de dono do ChatGPT suspende operações no Quênia após ordem de reguladores

Alex Blania, um dos responsáveis pelo Worldcoin, anunciou na última quarta-feira, 2, a decisão de suspender temporariamente as operações do projeto no Quênia após uma série de críticas por parte das autoridades locais. Além de Blania, a iniciativa também é comandada por Sam Altman, CEO da empresa responsável pelo ChatGPT.

Em um post no Twitter, Blania explicou que a Tools for Humanity, empresa responsável pelo Worldcoin, decidiu pausar as verificações de identidade no Quênia. As verificações são feitas a partir do Orb, um equipamento que escaneia a íris de uma pessoa que, em troca, recebe uma recompensa em criptomoedas.

De acordo com Blania, a suspensão ocorreu enquanto o projeto "continua a trabalhar com os reguladores locais para abordar suas questões. Nós pedimos desculpas a todos no Quênia pelo atraso [nas operações]". A decisão foi anunciada após um comunicado conjunto de autoridades do país.

Preocupações sobre o Worldcoin

No comunicado, a Autoridade de Mercados de Capital do Quênia (CMA) e o Escritório da Comissária de Proteção de Dados (ODPC) apontaram que o Worldcoin despertou "uma série de preocupações regulatórias legítimas que requerem uma atenção urgente" das autoridades.

Entre elas está a "falta de clareza sobre a segurança e armazenamento de dados sensíveis coletados (o registro de íris para reconhecimento facial)", além do fato de que a "obtenção do consentimento do consumidor em troca de uma recompensa monetária beira à indução".

As autoridades também criticam a "incerteza sobre a proteção dos consumidores em torno da criptomoeda e outros serviços", "informações inadequadas sobre medidas e padrões de cibersegurança" e "uma quantidade imensa de dados nas mãos de agentes privados sem uma estruturação apropriada".

O comunicado reforça que "essas questões demandam uma investigação ampla para permitir que os reguladores aconselhem os responsáveis sobre as medidas apropriadas para proteger o interesse público". Ele destaca ainda que "as controvérsias em torno do Worldcoin não são novas".

Atualmente, o projeto já é investigado na França e no Reino Unido. As autoridades do Quênia determinaram uma suspensão das atividades de coleta de dados pelo projeto no país e destacou que o público deve "ter cuidado ao fornecer dados pessoais a agentes privados".

