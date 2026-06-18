Vôlei feminino: quando é o próximo jogo do Brasil na VNL 2026? Veja calendário

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe segue invicta na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
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Publicado em 18 de junho de 2026 às 19h31.
A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei venceu a Bélgica por 3 sets a 2 nesta quinta-feira, 18, em uma partida acirrada disputada em Ancara, na Turquia, pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.
Decidido no tie-break, o resultado garantiu a sexta vitória consecutiva na VNL feminina 2026 e manteve a invencibilidade da equipe nacional na competição.
Antes de retornar às quadras, as atletas vão ter uma folga de um dia para recuperar as energias. O próximo jogo será contra a China, no próximo sábado, 20, às 10h (horário de Brasília).
O confronto de sábado colocará frente a frente duas equipes que figuram na parte de cima da classificação do torneio. Líder isolado, o Brasil ocupa o topo da tabela com 16 pontos conquistados em uma campanha perfeita de 6 vitórias e nenhuma derrota.
Já a seleção da China aparece atualmente na 7ª posição, somando 10 pontos em uma trajetória de 4 vitórias e 1 derrota em 5 jogos disputados.