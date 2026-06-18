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Fase de grupos copa 2026

Vôlei feminino: quando é o próximo jogo do Brasil na VNL 2026? Veja calendário

Após manter a invencibilidade em uma partida disputada no tie-break na Turquia, a equipe comandada por José Roberto Guimarães se prepara para o próximo desafio na Liga das Nações

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe segue invicta na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe segue invicta na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 18 de junho de 2026 às 19h31.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei venceu a Bélgica por 3 sets a 2 nesta quinta-feira, 18, em uma partida acirrada disputada em Ancara, na Turquia, pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

Decidido no tie-break, o resultado garantiu a sexta vitória consecutiva na VNL feminina 2026 e manteve a invencibilidade da equipe nacional na competição.

Antes de retornar às quadras, as atletas vão ter uma folga de um dia para recuperar as energias. O próximo jogo será contra a China, no próximo sábado, 20, às 10h (horário de Brasília).

O confronto de sábado colocará frente a frente duas equipes que figuram na parte de cima da classificação do torneio. Líder isolado, o Brasil ocupa o topo da tabela com 16 pontos conquistados em uma campanha perfeita de 6 vitórias e nenhuma derrota.

Já a seleção da China aparece atualmente na 7ª posição, somando 10 pontos em uma trajetória de 4 vitórias e 1 derrota em 5 jogos disputados.

Próximos jogos do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 2 — Turquia

  • 20 de junho — 10h — Brasil x República Popular da China
  • 21 de junho — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Japão

  • 8 de julho — 7h20 — Brasil x Japão
  • 10 de julho — 7h20 — Brasil x Polônia
  • 11 de julho — 3h30 — Brasil x Tailândia
  • 12 de julho — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — China

  • Quartas de final — 22 e 23 de julho
  • Semifinais — 25 de julho
  • Disputa de terceiro lugar e final — 26 de julho
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