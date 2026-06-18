Remédio dos anos 1940 revela sistema secreto dos rins

Por décadas, a ciência acreditou que a capacidade dos rins de concentrar a urina e evitar a desidratação dependia essencialmente de um único hormônio, a vasopressina. Um estudo publicado no Journal of Clinical Investigation pela Clínica Mayo, nos Estados Unidos, revela que essa ideia está incompleta.

Os rins possuem um segundo mecanismo de conservação de água, independente da vasopressina, que operava desconhecido até agora.

A descoberta foi feita de forma acidental e pode abrir caminho para tratamentos melhores para a doença renal policística (DRP), condição genética que causa o desenvolvimento de cistos nos rins e afeta milhões de pessoas ao redor do mundo.

A descoberta inesperada

A equipe liderada pelo nefrologista Fouad Chebib utilizava modelos celulares para estudar como os cistos se desenvolvem e crescem na doença renal policística. Durante os experimentos, os pesquisadores testaram substâncias que esperavam piorar a doença ao estimular a atividade celular associada ao crescimento dos cistos.

Uma dessas substâncias era o probenecida, medicamento criado na década de 1940 para conservar estoques escassos de penicilina, reduzindo a excreção do antibiótico pela urina. "Achamos que esse medicamento pioraria o processo da doença", disse Chebib. "Em vez disso, fez o oposto."

Em vez de acelerar o crescimento dos cistos, o probenecida o desacelerou. Após repetir os experimentos diversas vezes e obter o mesmo resultado, os pesquisadores perceberam que haviam descoberto algo inesperado.

A investigação subsequente revelou o mecanismo. O probenecida altera a forma como as células renais processam o urato, molécula conhecida por sua relação com a gota.

Dentro das células dos rins, o urato age como um sinalizador que desencadeia uma cadeia de eventos celulares, movendo canais de água para a superfície das células e permitindo que os rins reabsorvam água e concentrem a urina, tudo isso sem depender da vasopressina.

"Isso representa uma via distinta do que está descrito nos modelos tradicionais de fisiologia", disse Chebib. "Demonstra que o rim possui um mecanismo adicional para preservar água."

O que isso significa para pacientes com doença renal policística

A descoberta pode ser especialmente relevante para quem vive com doença renal policística. Nos Estados Unidos, cerca de 140 mil pessoas têm a forma mais comum da doença. Muitos pacientes acabam precisando de diálise ou transplante renal.

O único medicamento aprovado para retardar a progressão da DRP é o tolvaptana. Ele funciona bloqueando a vasopressina, o que ajuda a reduzir o crescimento dos cistos. No entanto, o medicamento também faz com que os pacientes produzam volumes muito elevados de urina, frequentemente entre 6 e 7 litros por dia. Para muitas pessoas, esse efeito colateral é difícil de administrar e pode levá-las a abandonar o tratamento.

Em estudos pré-clínicos e em um pequeno ensaio clínico, os pesquisadores descobriram que adicionar probenecida ao tratamento reduziu tanto o volume urinário quanto as idas ao banheiro durante a noite, sem comprometer a eficácia terapêutica.

Em média, os pacientes experimentaram uma redução de cerca de 30% no volume de urina. Muitos, que antes acordavam várias vezes por noite para urinar, passaram a acordar apenas uma vez. Os participantes também relataram melhora na qualidade de vida.

Ainda assim, os pesquisadores deixam claro que o probenecida não é a solução definitiva. O medicamento é antigo, atua em múltiplos sistemas biológicos e não está amplamente disponível atualmente.

A meta é usar o que foi aprendido com ele para desenvolver terapias novas que atuem especificamente na via recém-identificada. "O probenecida nos ajudou a descobrir o mecanismo", disse Chebib. "Nosso objetivo é usar esse conhecimento para desenvolver terapias projetadas especificamente para essa via."