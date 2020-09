Quem manda nos seus apps? Este usuário do iPhone deixou bem claro

Uma das principais mudanças que veio com o iOS 14, novo sistema para celulares da Apple, foi a possibilidade de reorganizar e personalizar a tela inicial. E os usuários estão gastando a criatividade para mudar os ícones dos aplicativos que utilizam.

Um exemplo é o usuário do Twitter “mcharo”, que utilizou a nova ferramenta para mandar uma mensagem para si próprio.

O dono do iPhone trocou os ícones dos aplicativos que usa para fotos dos presidentes das respectivas empresas, com a intenção de sempre lembrar quem está por trás dos serviços que usa.

Jeff Beezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook e Daniel Ek são alguns dos nomes que estão com as caras estampadas no iPhone de “mcharo”. Além de ser uma forma de lembrar onde está concentrado o poder das grandes empresas de tecnologia, a mudança também levantou uma questão sobre diversidade na área.

Entre todos os ícones mudados, apenas um aplicativo tem a cara de uma mulher estampada. Susan Wojcicki, a CEO do YouTube, é a única mulher a aparecer na tela inicial de “mcharo”. Além dela, os únicos homens não brancos que aparecem na imagem são Sundar Pichai, do Gmail, e Tony Xu, da DoorDash.

Em 2020, o número de mulheres na tecnologia nas big techs – Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft – aumentou para 34,4%, número ainda baixo. No caso de funcionários negros, o número é ainda menor: até maio deste ano, apenas 3,7% dos funcionários do Google eram pessoas negras.

Para alterar o ícone de um aplicativo, basta criar um atalho para o mesmo indo em “Atalhos”. Por meio de uma gravação de tela, o usuário demonstrou como alterar o ícone.

