Quem é o fundador do TikTok, rede social banida dos EUA neste domingo?

O TikTok enfrenta um momento de incertezas nos Estados Unidos neste domingo, 19, após a plataforma ser oficialmente retirada de operação no país.

O bloqueio começou a partir de uma lei que exige que a empresa-mãe do app, a chinesa ByteDance, venda grande parte de sua participação ou enfrente um bloqueio total no país. A decisão afeta um dos aplicativos de maior popularidade nos EUA, usado por 170 milhões de pessoas, segundo dados da própria plataforma.

Apesar de preocupações em diversos países sobre suas ligações com o governo chinês, o TikTok se consolidou como uma das redes sociais mais populares do mundo. Tanto a plataforma quanto sua controladora, a ByteDance, defendem que operam de forma independente em relação ao governo da China.

A ByteDance foi fundada por Zhang Yiming em Pequim, em 2012. No entanto, o executivo deixou a companhia em 2021, após o governo chinês endurecer as regulamentações sobre o setor tecnológico. Atualmente, ele reside em Singapura.

Quem é o fundador do TikTok?

Zhang Yiming, fundador da ByteDance, empresa controladora do TikTok, foi reconhecido como o homem mais rico da China na 26ª edição da Hurun China Rich List 2024, divulgada pelo Hurun Research Institute em parceria com a Hengchang Shaofang. Sua fortuna foi estimada em cerca de 350 bilhões de yuans, ou aproximadamente R$ 281 bilhões, de acordo com informações da emissora britânica BBC.

Natural de Longyan, na província de Fujian, na China, Zhang Yiming, de 41 anos, é filho de uma enfermeira e de um servidor público. Iniciou sua formação universitária em Microeletrônica na Universidade de Nankai, mas depois migrou para Ciência da Computação, especializando-se em Engenharia de Software, segundo a Forbes.

Sua trajetória profissional começou em 2006, pouco após concluir a faculdade, em uma startup de reservas de viagem. Em menos de um ano, já liderava uma equipe de mais de 40 pessoas nas áreas de back end e desenvolvimento de produtos. Ele também trabalhou brevemente na Microsoft, mas não permaneceu por muito tempo na empresa.

Em 2009, Zhang criou sua primeira empresa, a 99Fang, voltada para informações sobre imóveis. Três anos depois, lançou a ByteDance, que se tornou o pilar de sua ascensão no mundo dos negócios.

O TikTok surgiu em 2016, inicialmente como Douyin, com o objetivo de competir com o popular Musical.ly na China. Em 2017, o aplicativo expandiu globalmente e adotou o nome TikTok. Hoje, está presente em mais de 140 países e se destacou como o app mais popular durante a pandemia de Covid-19.

A ByteDance deve grande parte de seu sucesso ao Douyin, seu famoso aplicativo de vídeos, cuja versão internacional, o TikTok, é amplamente usada por adolescentes ao redor do mundo. Apesar de sua popularidade, questões relacionadas à segurança nacional levantam dúvidas sobre seu futuro em vários países.

Algum representante do TikTok comparecerá à posse de Trump?

Donald Trump assumirá a presidência dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 20, às 12h (14h no horário de Brasília).

De acordo com a BBC, Zhang Yiming tem se mantido discreto e raramente aparece em eventos públicos internacionais, o que é consistente com sua abordagem de evitar a exposição midiática. Sua ausência na posse de Donald Trump pode ser vista como uma estratégia para se distanciar das controvérsias políticas que envolvem o TikTok nos Estados Unidos.

O CEO do TikTok, Shou Zi Chew, afirmou recentemente que estará presente na cerimônia de posse do republicano, informou o jornal The New York Times. Segundo a publicação, ele foi convidado para ocupar um lugar de "honra", ao lado de familiares do presidente eleito, ex-presidentes e outras personalidades importantes.

O jornal americano também explica que a presença de Chew na posse pode ser vista como uma tentativa de estabelecer um relacionamento mais próximo entre o TikTok e a nova administração de Trump, que agora está buscando maneiras de "salvar" o TikTok e permitir sua continuidade no país.

Entre os convidados da cerimônia de posse, também estão Elon Musk, homem mais rico do mundo e um dos bilionários mais próximos de Trump, Jeff Bezos, da Amazon, Tim Cook, da Apple, e Mark Zuckerberg, da Meta.

O apoio financeiro e a presença de tantos nomes de peso na posse reforçam a expectativa de que o governo Trump adotará uma abordagem favorável às corporações, especialmente no setor de tecnologia. A aliança estratégica pode resultar em políticas que promovam a inovação e desburocratizem o cenário regulatório.

Neste domingo, 19, Trump declarou, em uma postagem no Truth Social, que planeja emitir uma ordem executiva para dar à ByteDance mais tempo para encontrar um comprador aprovado para o TikTok antes que a plataforma seja proibida permanentemente nos EUA.

O presidente eleito afirmou que planeja criar uma joint venture para que novos proprietários americanos adquiram 50% do TikTok. Segundo o republicano, isso garantiria que a plataforma permanecesse “em boas mãos” e ativa.

Quem é o CEO do TikTok?

Shou Zi Chew, executivo de negócios de Cingapura, é o atual CEO do TikTok, posição que ocupa desde 2021. Nascido em 1º de janeiro de 1983, ele cresceu em Cingapura, onde destacou-se academicamente na Hwa Chong Institution antes de cumprir o Serviço Nacional nas Forças Armadas de seu país, de acordo com informações da emissora norte-americana CBS.

Após o serviço militar, Chew mudou-se para a Inglaterra, graduando-se em Economia pela University College London em 2006. Mais tarde, concluiu um MBA na Harvard Business School em 2010, onde estagiou no Facebook antes do IPO da empresa.

Sua trajetória profissional começou no setor financeiro, trabalhando no Goldman Sachs, em Londres, e na firma de capital de risco DST Global. Durante esse período, liderou importantes investimentos em empresas como JD.com e Alibaba.

Em 2015, Chew ingressou na Xiaomi, onde inicialmente ocupou o cargo de diretor financeiro e, mais tarde, assumiu a presidência dos negócios internacionais da empresa.

Em março de 2021, ele foi nomeado CFO da ByteDance, controladora do TikTok, e pouco depois passou a liderar a plataforma como CEO, sucedendo Kevin A. Mayer. Desde então, Chew tem enfrentado desafios relacionados à segurança e à privacidade do TikTok, especialmente nos Estados Unidos.