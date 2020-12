Qual a opinião dos gamers sobre o PS5?

O tão aguardado PlayStation 5 começou a chegar às mãos de quem já quis receber o equipamento em primeira mão (os chamados early adopters). O item chegou a ser um dos produtos mais buscados na Black Friday, esgotou em alguns países – e até gerou um caso curioso no Reino Unido, em que um consumidor comprou o equipamento na Amazon e recebeu comida de gato em vez disso.

Depois de vencer as dificuldades da entrega, finalmente os gamers estão conseguindo avaliar a experiência de jogar com o lançamento da Sony. A percepção geral desses consumidores tem sido positiva, de acordo com a Stilingue, plataforma de inteligência artificial para monitoramento e interação com consumidores. Em mais de 64 mil menções na internet, aspectos relevantes destacados foram o novo design e a velocidade aclerada de carregamento.

No primeiro ponto, os consumidores comparam o PlayStation 5 ao Xbox Series X. Há quem elogie – porém, a dificuldade de mobilidade do console também ganhou espaço.

A velocidade é um ponto positivo quase unânime entre os gamers. A tecnologia de armazenamento SSD ultra rápido cumpre seu papel, reduzindo o tempo entre ligar o aparelho e começar a jogar.

Outro ponto elogiado é o controle DualSense. Pontos como a adaptabilidade às mãos, novo formato e melhor resposta aos cliques são um destaque quase previsível, porém a boa sensibilidade do feedback háptico, sensores de movimento e efeitos sonoros surpreenderam os usuários.

Por fim, um aspecto que dividiu os usuários foi a dificuldade em aproveitar a evolução da qualidade 4K, dado que a qualidade das novas TVs ainda não é uma unanimidade no país.

Jogos

O top 3 de jogos mais comentados está com: Spider-Man Miles Morales (18%), Demon’s Souls Remake (12,6%) e, claro, Fortnite (9,4%).

Nos compartilhamentos de gameplay, , FIFA 21 aparece em primeiro lugar com 15,4% das publicações, PES 2021 em segundo lugar com 14,3% e Spider Man Miles Morales em terceiro lugar com 10,6%.

Veja abaixo o ranking completo:

Jogos mais mencionados:

1. Spider-Man Miles Morales – 18%

2. Demon’s Souls Remake – 12,6%

3. Fortnite – 9,4%

4. FIFA 21 – 7,2%

5. Assassin’s Creed Valhalla – 6,1%

6. Cyberpunk 2077 – 5%

7. Astro’s Playroom – 4,8%

8. Sackboy A Big Adventure – 3,5%

9. PES 2021 – 3,2%

Jogos mais mencionados em gameplay:

1. FIFA 21 – 15,4%

2. PES 2021 – 14,3%

3. Spider Man Miles Morales – 10,6%

4. Demon’s Souls Remake – 6,6%

5. Cyberpunk 2077 – 3,7%

6. Astro’s PlayRoom – 2,9%

7. Assassin’s Creed Valhalla – 2,7%