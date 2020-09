Problemas na pré-venda: PlayStation 5 esgota em poucos minutos

A pré-venda do novo console da Sony, o PlayStation 5 começou adiantada nos Estados Unidos nesta quarta-feira, 16, e em poucos minutos o videogame estava esgotado. Segundo o site de tecnologia The Verge, um funcionário deles no Reino Unido tentou comprar a versão digital do PS5 e em apenas três minutos o link da Amazon desapareceu.

Outras pessoas têm passado por problemas semelhantes nos Estados Unidos e os relatos estão por todo o Twitter. Algumas pessoas conseguiram reservar o console, enquanto outras estão tendo problemas para acessar os sites das lojas nas quais o videogame está disponível e, quando conseguem finalizar a compra, recebem uma mensagem afirmando que o PS5 está fora de estoque. No Twitter, um usuário americano afirmou que ficou duas horas na parte final da compra apenas para descobrir que, no fim das contas, o console já estava esgotado.

A Sony divulgou também na quarta os valores de seus consoles da nova geração, o PlayStation 5 e o PlayStation 5 Digital Edition — sendo que este último não terá uma entrada de disco. Os dispositivos custarão no Brasil 4.999 e 4.499 reais, respectivamente. Nos EUA, os valores iniciais do console são de 499 e 399 dólares (aproximadamente 2.610 e 2.087 reais, em conversão direta) e chegarão às lojas no dia 19 de novembro. A pré-venda do console começa nesta quinta-feira, 17, em varejistas selecionadas.