PlayStation e tênis são os produtos mais buscados na Black Friday

O que as pessoas estão desejando mais para esta Black Friday? Segundo um levantamento realizado pela Decode, empresa de análise e pesquisa em big data, a categoria com o maior número de pesquisas foi a de eletrônicos, com 2,5 milhões de buscas realizadas no Google, impulsionadas principalmente pelo PlayStation 4, que foi o item mais procurado do setor.

Em segundo lugar, com uma diferença de apenas 50.000 buscas, está o setor de calçados. Dentro dele, tênis foi o item mais procurado, tendo um aumento de 21% em relação ao ano passado. Quando o assunto é acessórios, os usuários estão, em sua maioria, interessados em relógios inteligentes.

Quer saber como a inovação pode ajudar seu negócio? Faça o curso Inovação na Prática

Na categoria esporte, também segundo a Decode, as buscas por bicicleta tiveram um aumento de 22% quando comparadas com o ano passado, impulsionadas pela pandemia do novo coronavírus.

O mesmo padrão parece acontecer nas redes sociais. Segundo o Stilingue, plataforma de monitoramento de redes com inteligência artificial, na primeira quinzena de outubro o principal assunto eram as promoções e ofertas em varejo de roupas e eletrônicos, como o Apple Watch, celulares da Xiaomi e os iPhones 11 e 12. Na segunda quinzena, os eletrônicos perderam a primeira posição de assunto mais comentado nas redes para roupas.